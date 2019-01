Napoli | maxi blitz nella movida di Chiaia | multe per migliaia di euro

Corruzione e concussione - maxi blitz tra Napoli e Caserta : 6 arresti tra funzionari comunali e imprenditori : funzionari del Comune di Castel Volturno e imprenditori sono stati arrestati dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura...

Napoli - Epifania di paura al Rione alto : la strada cede - maxi voragine : Si apre una voragine in via Fragnito al Rione alto e la strada viene chiusa alla circolazione. Poco dopo mezzogiorno, parte della carreggiata ha ceduto, probabilmente a causa di...

Da Napoli alla riviera romagnola - scacco al tesoretto della camorra : maxi sequestro da 4 milioni : A Villaricca, San Vito Chietino e Cesenatico, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, all'esito di un'attività di indagine patrimoniale, hanno dato esecuzione a un decreto di ...

Napoli - lancia un maxi-petardo dal terrazzo di casa per festeggiare e brucia la sua auto : A Napoli si è ritrovato con la sua auto in fiamme per il colpa di un petardo. Ha lanciato un maxi petardo dal balcone e incendiando la sua utilitaria. È la ricostruzione fatta da...

Psg - maxi offerta per un calciatore del Napoli : De Laurentiis al momento resiste : Nella giornata di ieri il Corriere dello Sport ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il Psg sarebbe interessato ad acquistare Allan dal Napoli. L’offerta di 50 milioni formulata dal club parigino non sarebbe stata smentita e pare anche che qualche giorno fa ci sia stato un incontro segreto in un hotel a Roma: in questa occasione, però, il Napoli ha voluto precisare che il centrocampista brasiliano non si muoverà dalla ...

Napoli - maxi blitz della polizia al rione Sanità : sequestrate pistola e cartucce : maxi blitz della polizia nel rione Sanità: impegnati gli agenti del commissariato San Carlo Arena con numerose pattuglie del reparto prevenzione crimine Campania. Nel corso dell'attività sono state ...

Napoli - maxi blitz dopo la partita : 33 arresti - sgominato il clan : I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli a carico di 33 soggetti accusati a vario titolo di associazione...

Incendio a Casoria : nube nera visibile fino a Napoli/ Video - maxi rogo al locale "White Pearl" : Casoria, maxi Incendio nel locale 'White Pearl' di recente apertura: ultime notizie e Video, nube nera visibile fino al centro storico di Napoli

Napoli - Koulibaly-United : pronta maxi offerta da 100 milioni : KOULIBALY UNITED- Secondo quanto riportato da “The Times“, il Manchester United sarebbe pronto a sferrare un clamoroso assalto a Koulibaly in vista delle prossima estate. Trema il Napoli e tremano i tifosi partenopei. Da quel che si legge sul portale britannico, il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da […] L'articolo Napoli, Koulibaly-United: pronta maxi offerta da 100 milioni ...

Napoli - la maxi evasione della Tari : un cittadino su due non la paga : I Comuni del Sud non riescono a riscuotere la Tari. C'è un divario enorme tra gli introiti incassati e quelli ipotetici riportati nei bilanci di previsione degli enti. Ad accendere...