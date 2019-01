Muore dopo due anni l' agente di Polizia Penitenziaria Sissy

Calcio italiano sotto shock : Muore ex calciatore dopo una terribile malattia [NOME e DETTAGLI] : Mondo del Calcio italiano sotto shock, è morto l’ex attaccante di Bari e Salernitana Phil Masinga. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione sudafricana, comunicando la scomparsa del calciatore che vantava 58 presenze e 18 reti proprio con la maglia della Nazionale RSA. Masinga aveva 49 anni e soffriva da tempo per una grave malattia, una notizia triste per tutto il mondo del Calcio. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Calcio italiano sotto shock : Muore calciatore dopo una terribile malattia [NOME e DETTAGLI] : Mondo del Calcio italiano sotto shock, è morto l’ex attaccante di Bari e Salernitana Phil Masinga. La conferma è arrivata direttamente dalla Federazione sudafricana, comunicando la scomparsa del calciatore che vantava 58 presenze e 18 reti proprio con la maglia della Nazionale RSA. Masinga aveva 49 anni e soffriva da tempo per una grave malattia, una notizia triste per tutto il mondo del Calcio. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Ciclista cade da bici e Muore dopo 6 anni di coma : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ciclista cade da bici e muore ...

Investito in bici da un camion - Muore dopo 6 anni in coma. Autista indagato per omicidio : Giuseppe Fonzaro, 77 anni, nel settembre del 2012 venne fatto cadere mentre era in bici da un camion. E' morto pochi giorni fa dopo un coma durato oltre sei anni.Continua a leggere

'Resiste' al il cancro per incontrare la sorellina e Muore poco dopo la sua nascita : Arriva dal Regno Unito la storia di Bailey, un bimbo che ha resistito alla malattia per realizzare il suo sogno: conoscere e...

Courmayeur - snowboarder cade dopo il salto da una roccia e Muore a Plan de La Gabba : Ennesima tragedia in montagna poche ore fa, precisamente a Plan della Gabba, nei pressi di Courmayeur, dove un cittadino italiano di 25 anni, è morto dopo essere caduto dal suo snowboard. Le sue generalità non sono state ancora diffuse. dopo aver saltato una roccia, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il suo attrezzo sportivo da sotto i piedi, e si è schiantato al suolo. La vittima non si trovava da solo, era in compagnia di un ...

Treviso - investita mentre attraversa sulle strisce : 19enne Muore dopo due giorni di agonia : Una vera e propria tragedia, quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Treviso, che riguarda purtroppo, ancora una volta, la morte di una giovane persona. L'episodio riguarda la diciannovenne Vaillant Titouana, una ragazza spagnola ma di origini francesi, investita qualche giorno fa, esattamente nella mattinata di lunedì 7 gennaio, nel piccolo comune di Preganziol, mentre stava attraversando la strada sulle strisce ...

Lotta contro il cancro per vedere nascere la sorellina. Muore poco dopo - a 9 anni : È una storia che non può non commuovere quella del piccolo Bailey, il bambino malato di cancro che voleva a tutti costi conoscere e dare un nome alla sua sorellina. Ci è riuscito, nonostante i medici gli avessero dato solo qualche “giorno o forse settimane”, dopo che quel male implacabile si era diffuso in tutto il suo corpo. Alla fine Bailey Cooper, originario del Gloucestershire, nel Regno Unito, ha incontrato la sua sorellina e ha ...

Treviso - investita mentre attraversa sulle strisce : 19enne Muore dopo 2 giorni di agonia : È morta dopo due giorni di sofferenze Vaillant Titouana, 19enne nata in Spagna ma di origini francesi, investita lo scorso 7 gennaio a Preganziol, in provincia di Treviso, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'uomo che l'ha travolta con la sua auto, un 40enne straniero, è ora indagato per omicidio stradale.Continua a leggere

Operaio Muore rientrando a casa in auto dopo turno di 12 ore nell'ex Ilva. L'assessore : 'Era evitabile' : L'uomo, dipendente di una ditta dell'indotto, aveva 47 anni e stava rientrando a Torre Santa Susanna dopo lo straordinario notturno nell'acciaieria di Taranto. Forse un malore o un colpo di sonno

Brindisi - auto contro ulivo : operaio ex Ilva Muore tornando a casa dopo il turno di notte : Drammatico incidente nella notte nella provincia di Brindisi. Un operaio dell’ex Ilva di Taranto, Carlo Di Sarno, è morto nell'impatto della sua Renault Twingo che intorno alle 4 si è schiantata contro un albero di ulivo. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo stava tornando a casa dopo il turno di notte nell'acciaieria.Continua a leggere

Ultrà Turris Muore dopo un incidente : giallo sulla dinamica - c'è l'inchiesta : Torre del Greco piange Francesco Panariello, l'Ultrà della Turris 35enne morto ieri al Cardarelli dopo due settimane di agonia nel nosocomio napoletano. Da circa 24 ore familiari, amici e conoscenti ...

Tifoso Turris Muore dopo un incidente : giallo sulla dinamica - c'è l'inchiesta : Torre del Greco piange Francesco Panariello, l?ultrà della Turris 35enne morto ieri al Cardarelli dopo due settimane di agonia nel nosocomio napoletano. Da circa 24 ore familiari, amici...

Tifoso Turris Muore dopo un incidente : giallo sulla dinamica - c'è l'inchiesta : Torre del Greco piange Francesco Panariello, l'ultrà della Turris 35enne morto ieri al Cardarelli dopo due settimane di agonia nel nosocomio napoletano. Da circa 24 ore familiari, amici e conoscenti ...