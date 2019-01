Morti sul lavoro | la protesta di Anonymous | hackerati i siti delle agenzie per il lavoro

Basta incidenti e Morti sulla strada - gli autotrasportatori umbri si fermano : Vogliamo invece rilanciare il tema affinche le istituzioni e la politica se ne facciano carico pienamente, ponendo questa piaga in cima all'agenda politica del paese. Non e possibile infatti che, ...

Omicidio-suicidio a Trento - il dramma di Sergio e Luisa trovati Morti abbracciati sul divano : Omicidio-sucidio a Fai della Paganella: Sergio Cini ha prima ucciso con un colpo di pistola la moglie Luisa e poi si è tolto la vita. I loro cadaveri sono stati trovati abbracciati e ancora in pigiama sul divano di casa da un conoscente. Hanno lasciato una lettera di saluto ai loro cari: "Vivevano uno per l’altra e avevano solo loro stessi".Continua a leggere

Terribile scontro tra tre auto : due Morti e un ferito sulla statale 16 a Foggia : Il drammatico incidente stradale ha coinvolto tre vetture due delle quali sono andate completamente distrutte. morti i due automobilisti al volante, estratti dalle lamiere già cadaveri dai vigili del fuoco. ferito in maniera seria e trasportato in ospedale il terzo conducente la cui auto è finita fuori strada.Continua a leggere

Una mamma contro Sfera Ebbasta : “Hai 6 Morti sulla coscienza” : Un articolo molto interessante, nei giorni scorsi (riferito al dolore del padre che ha perso la figlia di nove anni per un incidente sugli sci) diceva che non esiste consolazione per la perdita di un figlio. E se al dolore incurabile si aggiunge la frustrazione del pensare che la morte poteva essere evitata, se non ci fosse stata le negligenza di chi avrebbe dovuto fare le cose per bene, e non lo ha fatto, il dolore non può che diventare ...

Concerto SferaEbbasta - la mamma di una vittima : “Sfera hai sulla coscienza 6 Morti - ce l’ho con i tuoi collaboratori a morte!” : Ecco il post della mamma di una delle vittime del Concerto di Sfera Ebbasta, un post ricco di rabbia nei confronti dell’artista e dei suoi collaboratori A circa un mese di distanza dalla tragedia di Corinaldo, la mamma di Daniele Pongetti, uno dei ragazzi che hanno perso la vita la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra, ha scritto un duro post su Facebook contro il trapper Sfera Ebbasta. La donna aveva già ...

Corinaldo - madre vittima a Sfera Ebbasta : 'Hai Morti sulla coscienza' - : Lo sfogo della mamma di un 16enne che ha perso la vita nella tragedia sul gruppo Fb "Giustizia per le vittime della Lanterna Azzurra". La donna esorta il trapper a evitare "di postare foto da idiota". ...

Corinaldo - madre vittima a Sfera Ebbasta : "Hai Morti sulla coscienza" : Corinaldo, madre vittima a Sfera Ebbasta: "Hai morti sulla coscienza" Lo sfogo della mamma di un 16enne che ha perso la vita nella tragedia sul gruppo Fb "Giustizia per le vittime della Lanterna Azzurra". La donna esorta il trapper a evitare "di postare foto da idiota". E attacca anche i suoi ...

Dramma Corinaldo - la madre di una delle vittime attacca : 'Sfera Ebbasta ha sulla coscienza 6 Morti' : Duro attacco al trapper Sfera Ebbasta da parte di Donatella Magagnini , madre di Daniele Pongetti , uno dei sei morti della strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo , Ancona, avvenuta la ...

Corinaldo - la madre di una vittima contro Sfera : 'Hai sei Morti sulla coscienza' : Ad un mese di distanza dai drammatici avvenimenti del 7 dicembre la tragedia di Corinaldo, così come la musica di Sfera Ebbasta, continua a far discutere. E' di ieri infatti la notizia che gli inquirenti non escludono la possibilità di interrogare l'artista nell'ambito delle indagini, mentre soltanto 4 giorni fa due senatori di Forza Italia hanno presentato un esposto a ben 18 diverse procure della Repubblica, chiedendo ai magistrati di ...

"Sfera Ebbasta - hai 6 Morti sulla coscienza"/ Corinaldo - mamma contro trapper : "Giocate con sogni dei ragazzi" : "Sfera Ebbasta, hai 6 morti sulla coscienza". Corinaldo, mamma contro trapper: "Giocate con sogni dei ragazzi". Ultime notizie

Corinaldo - la mamma di Daniele attacca Sfera Ebbasta : «Hai preso in giro i ragazzini - hai 6 Morti sulla coscienza» : Un duro sfogo a settimane di distanza dalla tragedia che si è consumata nel locale Lanterna azzurra. Donatella Magagnini, mamma di una delle vittime della calca all'uscita del...

Corinaldo - la mamma di Daniele : "Sfera hai sei Morti sulla coscienza" : A un mese dalla tragedia, la mamma di una vittima ha scritto un duro post contro il trapper: "Caro Sfera, se davvero fossi stato così addolorato e colpito dall'accaduto saresti andato a verificare sul posto per vedere cosa fosse successo, Evita di postare foto da idiota con il tuo "pacco"."

Ad Agrigento il primo caduto sul lavoro del 2019. Non chiamiamole più ‘Morti bianche’ : Si chiamava Massimo Aliseo, 28 anni, ed è stato il primo morto sul lavoro del 2019. Ad ucciderlo è stata una bombola ad ossigeno scoppiata in uno stabilimento ad Agrigento. A denunciarlo, come sempre, Marco Bazzoni, un operaio toscano che ha dedicato la sua vita a questo impegno civile. Qualche ora dopo altri nomi cominciavano a comporre il lungo elenco destinato, anche nel 2019, ad allungare l’immenso cimitero che ospita i caduti sul lavoro e ...

Incidenti sulle montagne lombarde : 2 Morti in poche ore : Due Incidenti mortali nelle montagne lombarde nel giro di poche ore: il primo incidente si è verificato questa mattina a Valbondione (Bergamo), dove ha perso la vita un 47enne di Berzo San Fermo, caduto in un dirupo durante una gita. A distanza di poche ore un secondo incidente: un alpinista milanese è deceduto cadendo in un canalone sul monte Blumone, in provincia di Brescia tra Valsabbia e Vallecamonica. Con lui anche una donna, 35enne, che è ...