Ministro tedesco vorrebbe recuperare medici partiti in Svizzera

Ministro Esteri tedesco a favore di riforma del Consiglio di Sicurezza ONU - : "Credo che l'equilibrio delle forze nel mondo dovrebbe essere riflesso molto meglio di quanto non venga fatto in questo momento", riporta la testata Abendzeitung. Secondo lui, la Germania dovrebbe ...

Energia : Ministro Economia tedesco Altmaier - questione Nord Stream 2 non legata a crisi ucraina : Mosca, 29 nov 10:34 - , Agenzia Nova, - La crisi in ucraina non può essere associata all'attuazione del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia tedesco... , Rum,

Ue : Tria incontra Ministro Finanze tedesco Scholz in vista Eurogruppo : Roma, 27 nov 19:03 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha incontrato oggi a Roma il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz. Al centro... , Com,

Il Ministro delle finanze tedesco tende la mano all'Italia : "Non la si attacchi per il reddito di cittadinanza" : Berlino tende la mano a Roma, per il secondo giorno consecutivo. Anche questa volta a intervenire a favore dell'Italia è il ministro tedesco delle finanza Olaf Scholz. Oggetto della questione il reddito di cittadinanza: "Verosimilmente non si può raggiungere tutto. Ma forse potremmo ragionare in modo un po' più europeo. Chi ha saputo fino a poco fa qui che in un paese fondatore dell'Ue, un'economia industriale di successo, ...

Incontro tra Yang Jiechi e il Ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas : ... rafforzare le comunicazioni e il coordinamento bilaterali negli affari internazionali e regionali e dare contributi congiunti alla promozione di un'economia mondiale aperta, alla tutela del ...