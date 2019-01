ilfattoquotidiano

: Aiuta i feriti dopo incidente Tassista travolto e ucciso da due auto Lo scontro: foto - Corriere : Aiuta i feriti dopo incidente Tassista travolto e ucciso da due auto Lo scontro: foto - fattoquotidiano : Milano, soccorre due ragazze ferite dopo incidente: tassista investito e ucciso - EmaMilano07 : + Flash + Tassista ucciso mentre soccorre dei feriti, è caccia a un'auto in fuga -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Ha soccorso due giovani rimaste coinvolte in un, ma è stato a sua volta. Aveva 47 anni ilche la scorsa notte, come riporta La Repubblica, è stato travolto da un’altra auto che nel frattempo era arrivata, probabilmente a forte velocità, sulla superstrada-Meda. L’impatto è avvenuto a Binzago. Sbalzato a metri di distanza l’uomo è morto sul colpo.Il primoè avvenuto pocole 3 della notte. A bordo una Fiat 600 c’erano due, 16 e 26 anni, incastrate tra le lamiere. Il conducente dell’altro veicolo però non si è fermato. Pochi minutiè arrivata la macchina bianca: il, che a quanto pare indossava il giubbotto di sicurezza giallo, è stato centrato. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e gli uomini della Polstrada di Seregno. Le condizioni delle due giovani non destano ...