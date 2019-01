Migliaia di gamberetti trovati su una spiaggia di Ischia |   «Non mangiateli»

Migliaia di gamberetti morti su una spiaggia di Ischia : "Non li mangiate" : Il ritrovamento sul litorale sabbioso di San Montano a Lacco Ameno. Ricerche in corso dell'Istituto Dohrn

Migliaia di gamberetti trovati sulla spiaggia di Ischia - l’allarme : “vietato mangiarli” : Migliaia di gamberetti sono stati trovati sul litorale sabbioso di San Montano a Lacco Ameno (Ischia). E’ dunque scattato l’allarme della Guardia Costiera che indaga sulle possibili cause di un evento all’apparenza inspiegabile. La popolazione è stata invitata a non mangiare i gamberetti ritrovati non essendo al momento note le cause di quanto accaduto. Sul posto biologi della Stazione Zoologica Anton Dohrn che hanno proceduto ...