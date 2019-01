Matteo Salvini alla scuola di politica della Lega - DIRETTA

“Matteo Salvini e Elisa Isoardi non si sono mai lasciati” : la rivelazione di Dandolo ai microfoni di Radio 2 : “Matteo Salvini e Elisa Isoardi non si sono mai lasciati“. Lo ha detto Alberto Dandolo, giornalista esperto di gossip, ai microfoni di Radio 2 durante il programma notturno I lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Secondo la firma di Dagospia e Oggi, il ministro dell’Interno e la conduttrice de La prova del cuoco “hanno avuto un momento di separazione momentanea”. Una piccola crisi, insomma, ...

Anche quando arrestano Cesare Battisti l’ossessione di Matteo Salvini sono i migranti : È stato arrestato in Bolivia Cesare Battisti, e verrà estradato in Italia dove è stato condannato a due ergastoli al 41 bis, per l'uccisione materiale di due persone e la complicità nell'omicidio di altre due. Il Ministro dell'Interno ha esultato: "È finita la pacchia", usando così la stessa terminologia che utilizza per i disperati che scappano da una vita di soprusi. E se l'ha fatto c'è un motivo evidente.Continua a leggere

Beppe Grillo : “La madre di Matteo Salvini quella sera avrebbe dovuto prendere la pillola” : Una battuta di Beppe Grillo, ripetuta nel corso del suo spettacolo al Teatro Diana di Napoli, provoca la fredda reazione di Matteo Salvini. Per il co-fondatore del MoVimento 5 Stelle la madre di Salvini avrebbe "dovuto prendere la pillola" la sera che lo ha concepito, e il ministro dell'Interno è solo "un foruncolo sul progresso".Continua a leggere

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - bomba del re del gossip : "Matrimonio - c'è già la data" : Un fiume in piena, Alberto Dandolo, intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso de I Lunatici. Il gossipparo firma di Oggi e Dagospia, su Elisa Isoardi e Matteo Salvini, snocciola informazioni assai riservate: "La Isoardi ha cambiato parrucchiere perché quello che frequentava prima avrebbe det

Cesare Battisti - Matteo Salvini : "Grazie a Bolsonaro - pacchia finita. Ora la galera" : Il terrorista Cesare Battisti finalmente catturato in Bolivia e, ora, a un passo dalla consegna alle autorità italiane. Un arresto che fa esultare Matteo Salvini, che commenta sui social: "Ringrazio per il grande lavoro le Forze dell’Ordine italiane e straniere, la Polizia di Stato, l’Interpol, l’AI

Vincenzo Pepe insegna Politica Ambientale alla Scuola di formazione politica della Lega : al tavolo Matteo Salvini - Armando Siri e Giancarlo ... : Dal Cilento a Milano per insegnare politica Ambientale alla 'Scuola di formazione politica' della Lega a Milano. Domenica 13 gennaio, si terrà 'Principi di funzionamento dell'Economia', una giornata di studio che si avvarrà anche dell'intervento di Vincenzo Pepe, giurista di rilievo internazionale e presidente-fondatore di 'Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo'. La ...

Sondaggio - Matteo Salvini in versione Terminator : Europee - più eletti di Angela Merkel : Un Matteo Salvini in versione Terminator. Si parla della Lega e dei sondaggi in vista delle Elezioni Europee: come sottolinea affaritaliani.it, il Carroccio potrebbe avere il maggior numero di eurodeputati in assoluto, tra tutti i partiti del Continente. Le cifre emergono dalle proiezioni degli anal

Dagospia - vertice di maggioranza domenica sera : Matteo Salvini e Luigi Di Maio - troppe tensioni : Poche righe ma pregne di significato, quelle consegnate da Dagospia in un flash pubblicato sabato sera. Si legge: "Si parla di un vertice di maggioranza in agenda domani sera per sbrogliare le innumerevoli risse giornaliere tra Lega e M5s". Incontro ai vertici dell'esecutivo, dunque. Incontro che si

Matteo Salvini : 'Previsti 10 milioni di euro per le famiglie delle vittime di Rigopiano' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è apparso in una nuova diretta video su Facebook, nel corso della quale ha deciso di comunicare di aver convenuto, insieme ai suoi alleati di Governo, di stanziare 10 milioni di euro da destinare alle famiglie delle vittime dell'Hotel Rigopiano, la struttura alberghiera che il 18 gennaio di due anni fa è stata travolta da una slavina. Salvini, nel corso della diretta, ha riferito anche che continuerà ad ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini massacra Claudio Baglioni : "Ti pagano gli italiani - taci" : Ufficiale: il Festival di Sanremo si è già trasformato in guerriglia politica. Ora, infatti, Matteo Salvini rompe il silenzio e replica a Claudio Baglioni, che nella conferenza stampa di presentazione della kermesse ha duramente attaccato le politiche sull'immigrazione del leghista. "A me piace Bagl

Matteo Salvini : "Baglioni non usi il palco di Sanremo per fare comizi" : "Siccome Baglioni è pagato dai cittadini italiani, da una rete pubblica, per una iniziativa pubblica, se evita di usare il microfono e il palco di Sanremo per fare comizi gli italiani gliene saranno grati". Lo ha detto Matteo Salvini commentando quanto detto da Claudio Baglioni nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival."A me piace Baglioni. Mio figlio mi dice che ascolto musica vecchia, Battisti, De Andrè, ...

Matteo Renzi attacca Salvini : 'Una legge impedisce di indossare le divise' : Matteo Renzi nell'attaccare il vicepremier va nel personale, fatto che ha suscitato una reazione in Salvini che lo ha definito un poveretto: "Si preoccupa - dice Salvini - che dovrei essere arrestato poiché con onore e orgoglio porto le divise...arrestatemi dunque, da ministro dell'Interno". Matteo Renzi contro le divise di Salvini L'ex premier Renzi ha fatto dell'ironia sul motivo che spinge il vicepremier a indossare le divise delle forze ...

Alessandro Di Battista contro Matteo Salvini : 'La Tav non si fa. Sto con Claudio Baglioni' : È tornato e come ampiamente previsto si schiera subito contro Matteo Salvini . Si parla del grillino Alessandro Di Battista , nuovo frontman M5s, impegnato nell'opposizione alle politiche del leghista ...