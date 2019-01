Maradona operato | il figlio Diego chiarisce tutto | la verità sull’intervento del padre

Maradona operato in Argentina : «Presto tornerà ad allenare» : ROMA - Diego Armando Maradona sta bene. È questa la notizia che arriva da Buenos Aires in seguito all'intervento chirurgico all'apparato gastro-intestinale cui si è sottoposto presso la clinica Olivos.

Maradona - intervento riuscito : nella notte il Pibe de Oro operato a Buenos Aires : Diego Armando Maradona si è operato e sta bene: nella notte l’intervento gastrico alla clinica Olivos di Buenos Aires Diego Armando Maradona è stato operato nella notte italiana alla clinica Olivos di Buenos Aires. L’ex calciatore del Napoli, ora allenatore ella squadra messicana dei Dorados, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dopo i problemi di salute che nei giorni scorsi l’avevano costretto al ricovero in ...

Maradona operato : “Appena terminata l’operazione chirurgica di Diego Armando Maradona. Grazie a Dio tutto è andato perfetto, un ringraziamento va a tutta l’équipe medica della Clinica Olivos per la loro professionalità“. Queste le parole via Instagram di Stefano Ceci, il manager di Maradona che ha trascorso la notte in clinica al fianco dell’amico. L’ex pibe de oro ha subito un intervento all’apparato gastro-intestinale che è perfettamente riuscito. ...

Maradona operato in Argentina - intervento riuscito : TORINO - Diego Armando Maradona nella notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'apparato gastro-intestinale presso la clinica Olivos, a Buenos Aires. L'ex pibe de oro già la scorsa ...

Maradona operato a Baires - sta bene : Diego Maradona è stato operato nella notte italiana nella clinica Olivos di Buenos Aires, 'l'intervento è andato bene', come ha fatto sapere via twitter l'avvocato dell'ex calciatore Matias Morla, ...

Maradona operato nella notte : Roma, 13 gen., askanews, - Diego Maradona è stato operato nella notte a Buenos Aires, presso la clinica Olivos. Maradona ha subito un intervento all'apparato gastro-intestinale perfettamente riuscito.

Maradona operato a Buenos Aires : ''Sta bene'' : Buenos Aires - Diego Maradona è stato operato nella notte italiana nella clinica Olivos di Buenos Aires, 'l'intervento è andato bene', come ha fatto sapere via twitter l'avvocato dell'ex calciatore ...

Maradona operato : "Appena terminata l'operazione chirurgica di Diego Armando Maradona . Grazie a Dio tutto è andato perfetto, un ringraziamento va a tutta l'équipe medica della Clinica Olivos per la loro ...

Ansia per Maradona - operato a Buenos Aires - : Apprensione in tutto il mondo per Diego Armando Maradona , alle prese con alcuni problemi di salute. L'ex fuoriclasse del Napoli, 58 anni, è stato operato nella notte a Buenos Aires , presso la ...