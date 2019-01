Maradona | intervento riuscito | nella notte il Pibe de Oro operato a Buenos Aires

sportfair

(Di domenica 13 gennaio 2019) Diego Armandosi èe sta bene:l’gastrico alla clinica Olivos diDiego Armandoè statoitaliana alla clinica Olivos di. L’ex calciatore del Napoli, ora allenatore ella squadra messicana dei Dorados, è stato sottoposto ad unchirurgico dopo i problemi di salute che nei giorni scorsi l’avevano costretto al ricovero in ospedale. “L’è andato bene. – ha fatto sapere l’avvocato dell’argentino Matias Morla su Twitter – Ora attendiamo il recupero in modo che Diego possa tornare a lavorare il prima possibile”. Le dimissioni disono previste per domenica prossima.L'articoloilde OroSPORTFAIR.