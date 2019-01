Manchester United | Solskjaer da record | superato anche il mitico Sir Matt Busby

Premier League : Solskjaer come Busby - vola il Manchester United : ... bello poi l'abbraccio fra i due campioni del mondo. Poi però va in scena De Gea. Chiude nell'uno contro uno su Alli, respinge con un riflesso clamoroso di piede il colpo di testa di Alderweireld e ...

Il Manchester United - ovvero quando comandano i giocatori : Dopo Mourinho, sei vittorie di fila Il Manchester United 2018-2019 è uno dei più classici esempi di scuola nell’eterna discussione sul peso degli allenatori in una squadra. Non pochi sostengono che l’allenatore può fare soprattutto danni. Non siamo d’accordo. Ma quel che è successo allo United quest’anno lascia pochi dubbi su quale fosse il rapporto tra José Mourinho e i suoi calciatori. Una volta esonerato, dopo la ...

Premier League - le pagelle di Tottenham-Manchester United : De Gea top : De Gea 7,5 Quattro parate mostruose che salvano il Manchester United e lo confermano come uno dei migliori interpreti del ruolo in Premier League e al mondo. Soprattutto su Dele Alli si supera, ...

Premier League - Manchester United da impazzire : altra vittoria consecutiva - colpo grosso contro il Tottenham [FOTO] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Tottenham-Manchester United 0-1 : Gol e Highlights. Decide Rashford : Gol e Highlights Tottenham-Manchester United – Prosegue il momento d’oro del Manchester United, che vince a Wembley con il Tottenham. Partita vivace e con molte occasioni da gol che non sono mancate da entrambe le parti. Lo United ne sprecate parecchie nella prima frazione di gioco, mentre gli Spurs nella ripresa con Kane e Alli. Al 44′ colpiscono i Red Devils con un preciso diagonale di Rashford a incrociare sul palo ...

Daily Mirror : «Koulibaly al Manchester United per sfuggire al razzismo» : Tottenham-Manchester United cronaca, tabellino e statistiche Milan su Fellaini Tutto sul Calciomercato Koulibaly napoli Manchester United Tutte le notizie di Calciomercato Per approfondire

Giuseppe Rossi riparte dal Manchester United - ma solo per allenarsi : Giuseppe Rossi torna in campo e lo fa dove tutto è cominciato circa quindici anni fa, all'Old Trafford. Esatto, perché lo stesso Pepito è stato chiamato dall'attuale tecnico del Manchester United e suo ex compagno di squadra, Ole Gunnar Solskjaer, subentrato da poco a José Mourinho. Non si tratta, però, di un vero e proprio contratto: Rossi, infatti, avrà solo la possibilità di allenarsi con i Red Devils, in attesa di poter tornare a disputare ...

Tottenham-Manchester United LIVE : risultato in diretta : Tottenham-Manchester United 0-0 LIVE TOTTENHAM, 4-3-1-2,: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Winks, Eriksen; Alli; Kane, Son. Allenatore: Pochettino MANCHESTER United, 4-3-1-...

Giuseppe Rossi torna al Manchester United - accettata l'offerta da parte di Solskjaer di allenarsi con i Red Devils : Se è vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno, Giuseppe Rossi ne ha , ri, trovato uno di primo livello, corrispondente al nome di Ole Gunnar Solskjaer . Il neo allenatore dello United , ...

Formazioni Ufficiali Tottenham-Manchester United 13-01-2019 : E’ il big-match della ventiduesima giornata di Premier League. Il Tottenham è ancora nella corsa al titolo mentre il Manchester United è guarito grazie alla cura Solskjaer. I Red Devils, dopo l’esonero di Mourinho, hanno ottenuto solo vittorie in tutte le competizioni.Premier League: Formazioni Ufficiali Tottenham-Manchester UnitedTOTTENHAM (4-1-4-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks; Sissoko, Alli, ...

Sorpresa a Old Trafford : Giuseppe Rossi si allena con il Manchester United : TORINO - Giuseppe Rossi torna al lavoro e lo fa alla grande, allenandosi con il Manchester United . 'Pepito', come riporta il Sun, va a caccia della forma migliore, dopo gli innumerevoli infortuni che ...

Calciomercato Napoli – Il Manchester United vuole Koulibaly - i tabloid inglesi attaccano : “via dall’inferno razzzista” : Il Manchester United punta forte su Kalidou Koulibaly: i tabloid inglese tirano in ballo la questione razzista come incentivo a lasciare l’Italia Di recente De Laurentiis ha affermato di aver rifiutato ben 95 milioni per Kalidou Koulibaly, un’offerta da capogiro, alla quale il presidente del Napoli ha risposto con un secco no. Dall’Inghilterra però ne sono sicuri, il Manchester United continuerà a corteggiare il difensore ...

Amico Solskjaer : Giuseppe Rossi si allena con il Manchester United : ROMA - Chi trova un Amico trova un tesoro: Giuseppe Rossi torna a Old Trafford grazie al nuovo tecnico Solskjaer . Lo sfortunato attaccante, al momento svincolato dopo l'ultima esperienza al Genoa, si ...

Calciomercato Manchester United : i nomi per il dopo Solskjaer : Calciomercato Manchester United, Simeone / Il nome di Diego Simeone continua a circolare tra le voci del mercato e ad essere affiancato alle big europee, nonostante un contratto con l’Atletico Madrid fino al giugno del 2020. Una di queste, secondo il ‘Daily Star’ sarebbe il Manchester United, alla ricerca di un grande allenatore per la prossima stagione nonostante gli ottimi risultati ottenuti da Ole Gunnar Solskjaer da ...