' Mamma vita mia' | dentro i tatuaggi degli ex galeotti napoletani

Mamma vita mia - amore e morte sulla pelle in un doc i tattoo dei carcerati 'Era un simbolo di rispetto' : Salvatore ha tatuati sul pene i cinque punti della malavita. Sul braccio, invece, ha la scritta 'Mamma vita mia'. A Napoli negli anni Settanta e Ottanta era questo il tatuaggio più diffuso tra ...

La Mamma di Brad Pitt contro Angelina Jolie : 'Ha rovinato la vita di mio figlio' : A tre anni dal divorzio la coppia più invidiata di Hollywood, Brad Pitt ed Angelina Jolie continuano a far notizia. I due recentemente hanno trovato un accordo per la custodia dei sei figli, di cui tre sono stati adottati mentre gli altri tre sono biologici. Nonostante sia stato raggiunto un accordo in tribunale, gli animi in famiglia non si sono affatto placati e in particolar modo c’è una persona molto arrabbiata con Angelina Jolie: si tratta ...

Brad Pitt - la Mamma furiosa contro Angelina Jolie : “Gli ha rovinato la vita” : Nella guerra senza esclusione di colpi fra Angelina Jolie e Brad Pitt ora spunta anche l’ex suocera e madre del divo di Hollywood. Consulente scolastica e mamma amorevole, Jane Etta Hillhouse ha cresciuto tre figli a Shawnee, Okhlaoma, ed è legatissima al suo Brad. Per questo, ora che lo scontro con Angelina si sta facendo sempre più duro, ha deciso di scendere in campo per difendere il figlio. La donna, intercettata da Radar Online, ha ...

La Mamma di Brad Pitt : "Angelina gli ha rovinato la vita" : C'è ancora aria di tempesta fra Angelina Jolie e Brad Pitt. L'ex coppia d'oro di Hollywood a distanza di tre anni dalla separazione ufficiale, ancora non riesce a trovare un accordo per il divorzio. ...

La Mamma pugnala i tre criminali che hanno stuprato sua figlia ed evita la prigione - : Dopo questa terribile storia, il giudice ha condannato i due stupratori sopravvissuti a 30 anni di carcere. Quando la madre ha visto la banda di criminali stuprare sua figlia, non ha pensato a lungo, ...

Ilenia Lazzarin Mamma/ Foto - Viola di Un Posto al sole ha dato alla luce il piccolo Raoul : 'Sei la mia vita' : Ilenia Lazzarin mamma, Foto, Viola di Un Posto al sole ha dato alla luce il piccolo Raoul la notte di Capodanno, l'annuncio social

Di Francisca : 'La vita da Mamma? Vincere è diventato più bello' : Una community, un figlio, uno sport. Come concilia tutto? 'Finora tutto è filato liscio, tra il nido e l'aiuto del mio compagno sono riuscita a gestire tutto'. Della sua grinta in pedana, cosa porta ...

Mamma suicida nel Tevere/ Ultime notizie - in un video le ultime immagini di Pina in vita : gemelline disperse : Roma, Mamma suicida nel Tevere: scomparse ancora le due gemelline di Pina Orlando, ricerche estese fino al mare. ultime notizie.

Daniel - 7 anni - muore tra le braccia della Mamma : ma i medici lo riportano in vita : Un miracolo di Natale. Daniel Carter, 7 anni, è morto tra le braccia di sua madre ma in ambulanza i medici sono riusciti a rianimarlo e a riportarlo in vita. Il bimbo è malato di cancro e rimane in ...

Daniel - 7 anni - muore tra le braccia della Mamma : ma i medici lo riportano in vita : Un miracolo di Natale. Daniel Carter, 7 anni, è morto tra le braccia di sua madre ma in ambulanza i medici sono riusciti a rianimarlo e a riportarlo in vita. Il bimbo è malato di cancro...

Bimbo in fin di vita - Mamma vince la battaglia contro il travel ban di Trump : potrà vederlo : Shaima Swileh, una donna yemenita, ha ottenuto una esenzione dal travel ban di Donald Trump che le consentirà di partire per la California e dare l'ultimo saluto al figlio Abdullah ormai in fin di vita. Il visto era stato negato perché il suo Paese, lo Yemen, è tra quelli messi al bando da Trump per motivi di sicurezza.Continua a leggere

Bimbo in fin di vita : travel ban di Trump vieta alla Mamma di vederlo : Il caso di un Bimbo ricoverato in Usa in gravissime condizioni e della mamma a cui è stato vietato di vederlo per l'ultima volta in quanto proveniente dallo Yemen, uno dei Paesi a rischio e inseriti nel cosiddetto travel ban voluto dal Presidente Trump con l'obiettivo di proteggere gli Stati Uniti dall'ingresso di terroristi stranieri sul suolo nazionale.Continua a leggere

Usa - bimbo in fin di vita : travel ban vieta alla Mamma yemenita di vederlo : Una mamma yemenita forse non riuscirà a vedere per l'ultima volta suo figlio prima che i medici stacchino le macchine che lo tengono in vita. Lo Yemen è infatti uno dei sei Paesi a maggioranza ...

Teramo : Mamma dona un rene alla figlia e le salva la vita : Rita, una donna di 52 anni di Civitella del Tronto, ha donato un rene alla figlia malata e le ha salvato la vita, risparmiandole anche anni di dialisi e la lunga attesa di un trapianto.Continua a leggere