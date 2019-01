M5S | missione Europa

Agricoltura e zootecnica. M5S : Comparti in ginocchio. Bandiera subito in commissione Ars : La deputata regionale Cinquestelle Elena Pagana punta il dito sui mancati risultati del governo Musumeci e chiama l'assessore in commissione: "Agricoltori e allevatori sono in ginocchio. Agli annunci ...

La mossa del M5S dopo l'imbarazzo per il caso Carige : 'Minenna alla Consob - per Paragone commissione banche' : La mossa del M5S, dopo l'imbarazzo per il salvataggio della banca Carige, non si è fatta attendere: Marcello Minenna andrà alla presidenza della Consob e il senatore grillino Gianluigi Paragone sarà ...

M5S in cerca di un'identità - europea - . La missione Di Battista spiegata da Pasquino : Interrompiamo a malincuore le letture natalizie di Gianfranco Pasquin o, professore emerito di Scienza Politica all'Università di Bologna, decano dei politologi italiani. Siamo però costretti a ...

Ecco la trasparenza M5S Niente tv in Commissione Insorgono le opposizioni : Si apre un nuovo fronte di scontro tra i Cinque Stelle e le opposizioni . Ad aprire il duello è stato l'allarme lanciato da Forza Italia con Renato Brunetta: 'Su invito dell'onorevole Renato Brunetta ...

Manovra - Pd chiede lo streaming dell’esame in commissione : M5S nega la diretta web : La discussione della legge di Bilancio è ripresa con l'esame in commissione alla Camera, iniziato subito tra le polemiche. Le opposizioni hanno chiesto di rendere pubblica, in diretta streaming, la seduta della commissione, ma il Movimento 5 Stelle ha votato contro. Luigi Marattin (Pd) protesta: "Si è votato per la diretta web e M5s ha votato contro".Continua a leggere

"Dopo i gilet gialli - la Commissione non può essere rigida con l'Italia". Intervista a Corrao - eurodeputato M5S : "Questo è un momento in cui la Commissione Europea si gioca la credibilità. Se Macron dovrà espandere la sua manovra economica e chiedere di sforare il limite del 3 per cento e la Commissione gli porge la mano, a quel punto diventa ingiustificabile un atteggiamento rigido nei confronti dell'Italia...".La Francia brucia, ma proprio per questo apre opportunità per la trattativa tra Ue e Italia sulla manovra economica. ...

Un eurodeputato del M5S ha chiesto di abbassare il prezzo del caffè servito alla Commissione Europea : Ignazio Corrao, parlamentare europeo del Movimento 5 Stelle, sostiene di aver presentato un’interrogazione parlamentare alla Commissione Europea per «abbassare i prezzi di cibo e bevande utilizzati dai catering» all’interno delle istituzione europee. Una bottiglietta d’acqua, ad esempio, costa più di 2,10

M5S sostituisce due dissidenti in Commissione Affari Sociali : erano contrarie al dl sicurezza : Il Movimento 5 Stelle ha deciso di sostituire due deputate "fichiane" - Doriana Sarli e Gilda Sportiello - in Commissione Affari Sociali, la stessa Commissione che dovrebbe esprimere un parere sul decreto sicurezza attualmente all'esame della Camera. Sarli e Sportiello sono contrarie al dl sicurezza di Matteo Salvini e in più occasioni hanno criticato la subalternità del M5S alla Lega.Continua a leggere

Ecomafie - il deputato M5S Stefano Vignaroli eletto presidente della commissione : Il deputato M5s Stefano Vignaroli è stato eletto da Lega e M5s come presidente della commissione Ecomafie. Nella scorsa legislatura aveva svolto il ruolo di vicepresidente ed era stato tra i sostenitori della legge sui Reati ambientali approvata dal Parlamento. “Sia per l’esperienza politica sia per la sua storia personale di attivista e difensore dell’ambiente è la persona giusta a ricoprire il ruolo di presidente”, hanno detto in ...

Nicola Morra del M5S è il nuovo Presidente della Commissione Antimafia - : Il 55enne genovese, esponente pentastellato, succede a Rosy Bindi. "Dobbiamo sconfiggere la mafia. Dovrà essere combattuta ogni illegalità e ogni silenzio", ha detto dopo la seduta della Commissione ...

Nicola Morra (M5S) presidente Commissione Antimafia - cita parole Borsellino su "fresco profumo di libertà" : Il senatore Nicola Morra (M5S) è stato appena eletto con 30 voti presidente della Commissione parlamentare Antimafia; 13 sono andati al senatore Pietro Grasso (LeU). Succede a Rosy Bindi (Pd) che ha ricoperto questo incarico nella XVII Legislatura."Dobbiamo sconfiggere la mafia. Dovrà essere combattuta ogni illegalità, ogni silenzio, in quanto ciò è terreno fertile per quella pianta schifosa che vogliamo ...