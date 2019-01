Lycamobile porta a 15 Giga il traffico dati disponibile con Lyca Globe

Continua la promo di Lycamobile con 60 GB a 6 - 90 euro al mese per i clienti che eseguono la portabilità : Prorogata fino a fine mese l'offerta Porta il tuo numero in Lycamobile che permette di attivare la promozione da 6,90 euro al mese con 60 GB di traffico dati. L'articolo Continua la promo di Lycamobile con 60 GB a 6,90 euro al mese per i clienti che eseguono la portabilità proviene da TuttoAndroid.