LIVE Trieste-Milano basket | Serie A 2019 in DIRETTA | Olimpia per riscattarsi dopo le

(Di domenica 13 gennaio 2019) In programma alle 18:30 l'incontro dell'Allianz Dome tra Almaed. I padroni di casa sono reduci da una doppia sconfitta molto pesante negli scontri diretti per la zona playoff contro Brindisi e Sassari, che hanno rilegato i triestini al di fuori delle prime 8. Anche, dal canto suo, viene da un periodo non proprio felice, dettato dalle ultime due battute d'arresto in Eurolega nel giro di pochi giorni contro Barcellona in casa e sul campo del Bayern Monaco. Per l', quindi, il campionato può diventare una valvola di sfogo tramite cui trovare nuovamente lo smalto che aveva garantito ai meneghini la possibilità di portare a casa successi importanti anche allo europeo. Non è da escludere che coach Pianigiani possa concedere del riposo ad alcuni big, in vista del vitale impegno di venerdì in terra spagnola contro il Baskonia.