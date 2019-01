LIVE Torino-Fiorentina 0-0 | Coppa Italia 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

oasport

: Il live che debutterà il 27 aprile a Torino, continua ad arricchirsi di nuovi appuntamenti in tutta Italia!… - TicketOneIT : Il live che debutterà il 27 aprile a Torino, continua ad arricchirsi di nuovi appuntamenti in tutta Italia!… - team_world : ANNUNCIATE 5 NUOVE DATE del #MengoniLive2019: si aggiungono al tour di @mengonimarco nuovi live a Milano, Roma, Tor… - gazzettaGranata : #TorinoFC Coppa Italia: Torino-Fiorentina LIVE -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Buongiorno e benvenuti alladi, sfida valida per gli ottavi di finale della. Allo Stadio Olimpico Grandeci attende una partita che si preannuncia molto combattuta tra due squadre che sono distanziate da un solo punto in classifica in Serie A ed ora si giocheranno in questo scontro diretto un posto tra le migliori otto del torneo. I granata proveranno a far valere il fattore campo per prevalere, con Mazzarri che si affiderà ai titolarissimi per fronteggiare i viola, mentre Pioli potrà contare anche sul nuovo acquisto Muriel per colpire gli avversari. Nell’ultimo confronto tra, a fine ottobre, ci fu un pareggio per 1-1, ma questa volta solo una delle due squadre potrà gioire per il passaggio del turno.OASport vi propone ladi, sfida valida per gli ottavi di finale della...