LIVE Sci alpino | Slalom Adelboden 2019 in DIRETTA | Marcel Hirscher firma l’ennesima

LIVE Sci di fondo - Team-Sprint Dresda 2019 DIRETTA : Federico Pellegrino rabbioso - l’azzurro cova vendetta con Dietmar Noeckler : Buon mattino, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE della team sprint di Dresda, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Sei italiani, quattro uomini e due donne, saranno impegnati nelle rispettive prove: molti riflettori sono puntati sulla prova maschile, e in particolare sulla coppia formata da Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, con il primo che intende riscattare la squalifica nei quarti della sprint individuale di ieri, ...

RISULTATI COPPA ITALIA / Diretta gol LIVE score : Cutrone trascina il Milan - adesso c'è la Juventus! - ottavi - : RISULTATI COPPA ITALIA: Diretta gol live score degli ottavi, oggi 12 gennaio sia giocano le prime tre partite con Lazio, Milan e Juventus subito in campo.

LIVE Sci di fondo - Sprint Dresda 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino si gioca la vittoria. Greta Laurent mina vagante : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa nuova giornata di sci di fondo. La Coppa del Mondo 2018-2019, dopo il Tour de Ski, si trasferisce a Dresda, in Germania, per due gare Sprint a tecnica libera, una maschile e una femminile. Tra gli uomini c’è grande attesa per le possibilità di Federico Pellegrino: l’assenza di Johannes Klaebo gli rende possibile centrare due obiettivi: uno è quello della vittoria, che sarebbe un ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Dresda 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino col miglior tempo in qualifica! Ok Laurent e Scardoni : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa nuova giornata di sci di fondo. La Coppa del Mondo 2018-2019, dopo il Tour de Ski, si trasferisce a Dresda, in Germania, per due gare Sprint a tecnica libera, una maschile e una femminile. Tra gli uomini c’è grande attesa per le possibilità di Federico Pellegrino: l’assenza di Johannes Klaebo gli rende possibile centrare due obiettivi: uno è quello della vittoria, che sarebbe un ...

LIVE Sci alpino - Gigante Adelboden in DIRETTA : orario d’inizio e come vedere le due manche in tv e streaming : Lo spettacolo del Gigante di Adelboden. La Coppa del Mondo maschile fa tappa questo fine settimana in una delle località storiche del Circo Bianco. In programma, infatti, c’è una due giorni ad Adelboden e oggi ci sarà lo storico Gigante sul tracciato elvetico. Marcel Hirscher è il grande favorito e l’austriaco vuole bissare il successo della passata stagione. Tanti i possibili rivali, dal norvegese Kristoffersen al francese Pinturault, ma ...