L' Eredità | Flavio Insinna può saltare | Rai | la voce pesantissima su Casimiro Lieto

L'Eredità - il delirio del concorrente : "Spetalare". Flavio Insinna senza parole - subbuglio in rete : Vi ricordate il caso del "petaloso", il termine inventato da un bimbo poi entrate nel vocabolario e finita al centro del movimento politico di Beatrice Lorenzin? Bene, sicuramente lo ricordava l'improbabile concorrente de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, che ha forn

L'Eredità - oscenità del concorrente : "Fare le leggi?" - anche Flavio Insinna gli ride in faccia : Eccovi servita la gaffe del sabato sera. Gaffe assai tragica. Siamo a L'Eredità, il seguitissimo quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alle battute iniziali, alle domande a bruciapelo che vengono rivolte ai concorrenti. Una di queste appare davvero semplice. E recita: "Fare le

L'Eredità - il clamoroso trionfo di Flavio Insinna su Paolo Bonolis e Avanti un altro : Gode Flavio Insinna, si dispera Mediaset. Questo, in estrema sintesi, il verdetto dello share. Il punto è che il divario tra L'Eredità di Rai 1 e Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 che ha scalzato i quiz di Gerry Scotti, si sta facendo pesante. Molto pesante. Lo test

L'Eredità - Flavio Insinna e la "strana coincidenza". Dopo la risposta blasfema - gli autori Rai... : Strane coincidenze a L'Eredità. Un paio di puntate prima era andato in scena il dramma di Flavio Insinna, costernato per la risposta del concorrente Fabrizio su numero di presenti all'Ultima cena: "10", aveva risposto, per poi correggersi in "12". Sbagliato in entrambi i casi, per la preoccupazione

L'Eredità - grave imbarazzo per Flavio Insinna : il disastro dei suoi autori sulla risposta calcistica : Certo, de L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale in onda ogni giorno su Rai 1, se ne parla assai a causa delle grottesche, surreali, impensabili gaffe dei concorrenti, i quali spesso e volentieri sfoggiano tutta la loro ignoranza. Ma in questo caso bisogna parlare di quello che appare un er

Momento ‘blasfemo’ a L’Eredità. Flavio Insinna trema - gelo in studio : Momento ‘blasfemo’ a L’Eredità. Il quiz preserale della Rai non smette di regalarci momenti “top”. Ogni sera ne succede una e il povero Flavio Insinna finirà con il perdere la testa. Però, diciamolo, si diverte un sacco. Anche perché la gaffe più strepitose non sono mica preparate e la “sorpresa” rende tutto più “wow”. Le facce di Flavio Insinna la dicono lunga… Così come la reazione del pubblico in studio o i commenti sui social del ...

L'Eredità - Flavio Insinna rischia il posto : "Mi chiama il Papa" - la risposta blasfema del concorrente Fabrizio : Roba blasfema a L'Eredità, con Flavio Insinna che va nel panico. Domanda facile facile, nella primissima parte del quiz preserale di Raiuno: "Quanti sono i commensali dell'Ultima cena?". Il concorrente Fabrizio, evidentemente nel pallone, risponde secco: "10". Leggi anche: "Seul capitale di...". Ere

L'Eredità - Flavio Insinna senza parole : "Il giardiniere" - la risposta che getta lo studio nell'angoscia : A L'Eredità sputano pure sui grandi classici. Calci di rigore prima della Ghigliottina finale, Flavio Insinna pone al rivale della campionessa Alice una domanda complicata ma non impossibile per chi ha un minimo di cultura letteraria e cinematografica: "Qual era il mestiere di Atticus Finch del roma

L'Eredità - il delirio di Cristina : "Capitale sudamericana? Sudafrica". Cosa esce dalla bocca di Flavio Insinna : "Quale capitale Sudamericana venne fondata dall'esploratore Francisco Pizarro?". Questa la domanda rivolta da Flavio Insinna a Cristina, concorrente de L'Eredità, il quiz pre-serale in onda su Rai 1. Siamo nella puntata di martedì 8 gennaio, che consegna ai posteri uno degli sfondoni più sconvolgent