Leonardo Caimi | ho voluto iniziare l’anno con una delle carriere liriche migliori che

(Di domenica 13 gennaio 2019) Un nuovo anno va salutato nel migliore dei modi possibili, ed è per questo che desidero aprire il 2019 tornando a occuparmi di unapiù belledei nostri giorni, quella del tenoreAttualmente impegnato a Lipsia (dove aveva già debuttato con Turandot) in una nuovissima Carmen dove riveste, come di consueto, i panni del protagonista maschile, Don José,porta alto il buon nome della tradizione lirica italiana di cui è rappresentante oramai indiscusso sui palcoscenici internazionali. Notevoli le differenze tra il sistema lirico-produttivo italiano e quello, tra i diversi d’oltralpe, tedesco, come numerose le diversità che un cantante, anche se ampiamente navigato, deve trovarsi ad affrontare: “La diversità c’è – ci conferma– Mi sento italiano per quanto riguarda la capacità inventiva, ma non per quel che concerne una certa ...