Lei ha 88 anni | lui 25 | la donna spende 100mila euro e la loro storia d' amore finisce in

C'è posta per te - figlio chiude la busta in faccia alla madre di 88 anni : Lei lo insulta davanti a tutti - la reazione virale : Il figlio le chiude la busta in faccia e lei lo insulta. Nonna Maria , una donna di 88 anni , non si è risparmiata nei confronti del figlio Tito, dopo che insieme alla nipote Sara ha cercato di ...

Casa concessa da giudice ad anni alterni. Scoglitti - Lei si incatena : Vittoria - Una coppia di Scoglitti si separa, e il giudice assegna l'appartamento in cui marito e moglie vivevano insieme, ad anni alterni. Quest'anno è toccato al marito godere della Casa, ed è già ...

A due anni è malata di tumore - il mondo si mobilita per Lei : «Già trovati 4 donatori». Ma non basta : A soli due anni, la piccola Zainab Mughal è già un'eroina: la bimba americana, malata di tumore , ha un gruppo sanguigno rarissimo e la sua vicenda ha fatto il giro del mondo già un mese fa. Ora la mobilitazione internazionale per lei sta avendo i primi frutti, fino a trovare già quattro donatori: ad affermarlo è una ONG americana, One Blood , che in un comunicato ha ...

Bolzano - la piccola di 8 anni morta sullo slittino : “Dovevo morire io - Lei era il mio angelo” : Un'intera comunità sotto choc. Intanto la procura di Bolzano indaga: sotto accusa i cartelli scritti solo in tedesco sulle piste al Renon. E la madre — ancora gravissima — ora è indagata per omicidio colposo.Continua a leggere

Siena - marocchino ucciso da una ragazza di 16 anni. Lei : "Aveva tentato di violentarmi" : Un marocchino di 63 anni è stato ucciso con diverse coltellate a Castelnuovo Scalo, in provincia di Siena. Una ragazza di 16 anni, che abita con la famiglia nello stesso stabile della vittima, è stata fermata con l'accusa di omicidio e si trova ora in una casa di prima accoglienza. Ai carabinieri, c

Mamma e figlia contro un albero con la slitta : morta bimba di 8 anni - Lei è gravissima : Ancora un incidente mortale nelle piste di sci: oggi alle 13, al Corno del Renon, in provincia di Bolzano in Alto Adige. Una bambina di otto anni è morta dopo un drammatico incidente sulla...

Belen Rodriguez - la foto hot tutta sudata nella sauna scatena le polemiche. Lei : “Mi coprirò a 70 anni. Adesso anche no” : Capodanno bollente per Belen Rodriguez. La showgirl argentina sta trascorrendo le vacanze natalizie in Sudamerica ma, per innalzare ulteriormente la temperatura, ha deciso di farsi una sauna, con tanto di scatto supersexy pubblicato sui social. nella foto che ha acchiappato migliaia di like in poche ore, Belen è stesa languidamente su una panca di legno all’interno della sauna, con uno striminzito bikini, tutta sudata. Braccia sopra la ...

Belen criticata sui social. Lei risponde : "Mi coprirò a 70 anni" : Un nuovo scatto postato da Belen Rodriguez sui social ha scatenato una grande polemica: la show-girl appare bellissima come sempre in costume da bagno mentre si accinge a godersi una della sauna ...

Un’ex modella ha detto di aver avuto una relazione con Woody Allen negli anni Settanta - quando Lei aveva 16 anni : L’ex modella e attrice Babi Christina Engelhardt ha detto di aver avuto una relazione con il regista Woody Allen negli anni Settanta, iniziata quando lei aveva 16 anni e lui ne aveva 41. La relazione sarebbe avvenuta nello stato di New

Per i medici è incurabile il tumore al cervello della bimba di 11 anni - ma Lei guarisce. La madre : 'Un miracolo' : Per adesso, e per i prossimi cinque anni, ci sarà da pregare o incrociare le dita, ma intanto la piccola Roxli Doss, undicenne texana, sta bene. Il tumore al cervello, considerato inoperabile, è ...

Monica Bellucci e il nuovo baby fidanzato : si chiama Nicolas e ha 18 anni meno di Lei : Svelata l?identità del nuovo misterioso fidanzato di Monica Bellucci. L?attrice infatti, finito il suo matrimonio con Vincent Cassel, come riportato da Leggo.it aveva svelato di...

Bologna - nonno orco abusa della nipotina di 6 anni : “Era Lei che mi provocava” : Il settantenne condannato a otto anni di reclusione dal Tribunale di Bologna con rito abbreviato. A denunciarlo erano stati i genitori della piccola dopo aver appreso dalla babysitter le confessioni della piccola che dopo mesi di abusi aveva trovato la forza di aprirsi raccontando le violenze subite.Continua a leggere

Monica Bellucci - ecco chi è il suo nuovo fidanzato (che ricorda Vincent Cassel da giovane e ha 18 anni meno di Lei) : Bello, giovane e fidanzato con una delle donne più belle e desiderate del mondo: è Nicolas Lefebvre, il nuovo compagno di Monica Bellucci. Diciotto anni più giovane di lei, è proprietario di una galleria d’arte a Parigi, dove la diva vive ormai da anni. Lui ricorda Vincent Cassel, l’ex marito di Monica, da giovane. Che la bellissima attrice non fosse più libera era diventato chiaro la scorsa estate quando a Paris Match aveva detto: ...

Cacciari vs Buttafuoco : “Da 3 anni mando a quel paese i governi precedenti e Lei dice che li difendo? Ma vada…” : Botta e risposta rovente a Otto e Mezzo (La7) tra il filosofo Massimo Cacciari e il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco sul governo gialloverde. L’ex sindaco di Venezia osserva: “Questo è un paese che da 25 anni è in decadenza. E’ chiaro che questa non è stata prodotta da Salvini e di Di Maio, ci mancherebbe. Non ne sarebbero stati neanche capaci. Ci sono responsabilità ben maggiori di personalità ben più forti. Da ...