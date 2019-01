Lega-M5S | settimana di tensioni Di Maio | dall' alleato mi aspetto lealtà

Matteo Salvini a Minzolini : 'Sono l'unico della Lega che sopporta il M5s' : I leghisti non possono più dei 5stelle. Per Giancarlo Giorgetti sono dei 'fuori di testa'. Per Dario Galli 'andrebbero mandati a casa'. Augusto Minzolini , sul Giornale , offre un ghiotto retroscena ...

Matteo Salvini a Minzolini : "Sono l'unico della Lega che sopporta il M5s" : I leghisti non possono più dei 5stelle. Per Giancarlo Giorgetti sono dei "fuori di testa". Per Dario Galli "andrebbero mandati a casa". Augusto Minzolini, sul Giornale, offre un ghiotto retroscena su cosa sta davvero succedendo all'interno del governo gialloverde. Pare che il più calmo sia il vicepr

Salvini : se disaccordo M5s-Lega via sovrana è popolo : Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega, aggiungendo che in Italia "servono più energia e trasporti".

Cdx 1° (Lega boom). M5S insegue Tracollo Pd - perde anche l'Abruzzo : Gli occhi della politica e del Palazzo sono puntati sulle elezioni regionali in Abruzzo in programma domenica 10 febbraio, primo appuntamento di una lunga serie di votazioni che culmineranno con le Europee del 26 maggio Segui su affaritaliani.it

Sondaggi Istituto Noto : Lega vola al 34% - M5S crolla al 23% - male Forza Italia e benino PD : L'Istituto Noto, specializzato in Sondaggi politici ed elettorali, ha diffuso le ultime rilevazioni per il Quotidiano Nazionale sul consenso elettorale riscosso dalle forze politiche attualmente in campo. Questa rilevazione avvalora lo stato di salute che la Lega di Matteo Salvini starebbe godendo in questo momento. Secondo l'Istituto Noto, infatti, la Lega di Salvini starebbe approfittando delle difficoltà interne del Movimento 5 Stelle, ...

Sondaggi politici - Lega vola al 34% - crolla il M5s : 23% : Una sorpresa dagli ultimi Sondaggi politico - elettorali: la rilevazione dell'istituto Noto evidenzia lo stato di salute della Lega di Matteo Salvini, che vola al 34% e approfitta delle difficoltà del Movimento 5 Stelle, accreditato soltanto del 235, ben dieci punti in meno di quanto raccolto il 4 marzo del 2018.Continua a leggere

M5S vira a sinistra e si smarca dalla Lega : Il Movimento 5 Stelle si sta spostando a sinistra ? Secondo alcuni commentatori le posizioni dei grillini, complice anche il rientro di Alessandro Di Battista , sono più fluide. Per gli esperti ...

M5s - Battelli : “Europee? Nostra campagna elettorale sarà opposta a quella della Lega. Abbiamo valori diversi” : “Sono tesoriere del M5s alla Camera ma vi assicuro che ma non farò la fine dei tesorieri della Lega“. Esordisce così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus,, Sergio Battelli, tesoriere del M5s alla Camera e Presidente della Commissione politiche dell’Ue. Il parlamentare pentastellato, che proprio oggi ha annunciato l’uscita del suo nuovo disco, puntualizza, in primis, che la ...

Lega e M5s si sfidano sull'ipotesi di un referendum sulla Tav : Ma al momento la 'querelle' è tutta politica, Di Maio ha ribadito che deve parlare il contratto di governo, non altro. Intende attenersi al contratto anche Salvini nel chiedere a Conte di evitare ...

Lega e M5s si sfidano sull'ipotesi di un referendum sulla Tav : In attesa dei provvedimenti su reddito di cittadinanza e quota cento M5s e Lega duellano sulla Tav. Il partito di via Bellerio cavalca l'onda del Sì alla Torino-Lione e chiede all'alleato una mediazione, affinché non salga sulle barricate. Ma Di Maio, pur non contestando la partecipazione della Lega questa mattina in piazza a Torino, respinge ancora una volta anche l'ipotesi referendum caldeggiata di nuovo ...

Perché le elezioni in Algeria preoccupano Lega e M5s : L'articolo di Francesco Galietti, analista e fondatore della società Policy Sonar Le elezioni sarde sono un prodigioso ring, dove interessi squisitamente locali si possono confondere con partite di ...

Ora la Lega prevede una scissione nel M5S «Rottura dopo il voto delle Europee» : Le due anime che compongono il Movimento: da una parte Di Maio lealista, dall’altra Grillo e Di Battista che attaccano

Zaia : «M5S - attento al popolo che ti toglie la deLega. Bene la Lega in corteo - è un segno di maturità» : «La Lega in piazza a Torino? È la dimostrazione che quando il gioco si fa duro, noi scendiamo in campo». Luca Zaia, non è un mistero, è arci favorevole all'alta velocità Torino-Lione: «Non per ...

La Lega vede la scissione nel M5S. La rottura dopo il voto delle Europee : «Se c'è uno di cui mi fido davvero è Di Maio. Adesso ci stanno provando anche qui dentro, a farci litigare... Ecco, Luigi è uno con cui davvero si può governare cinque anni». Sono le ore successive ...