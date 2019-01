Le notizie del giorno – Calciatore coinvolto in un incidente stradale | Ferrero ancora

Ultime notizie Roma del 13-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno essere in apertura la fuga dell’ ex terrorista dei paccheri Cesare Battisti finisce a Santa Cruz della Sierra entroterra Boliviano dove tu che tu non c’entri Modigliani con Interpol polizia italiana non escluso possa essere estradato in Italia oggi o domani un aereo con uomini Eyes intelligence dell’estero il cui ...

Ultime notizie Roma del 13-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliana o Ferrigno andiamo in Bolivia in apertura Cesare Battisti è stato catturato a Santa Cruz una che sta al centro del paese l’ex terrorista aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso dicembre dopo che era stato ficato nei suoi confronti un ordine di cattura ad eseguire l’arresto è stata una squadra speciale dell’intervallo con agenti boliviani italiani e ...

Ultime notizie Roma del 13-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale stasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in apertura la fuga dell’ ex terrorista dei paccheri Cesare Battisti finisci a Santa Cruz della Sierra entroterra Boliviano Dov’è Luca un agente in Polizia Nikon interpone polizia italiana Non è escluso possa essere estradato in Italia oggi o domani un aereo con uomini hai sentiti al telefono il cui contributo è stato fondamentale per il resto e ...

Le notizie di scienza della settimana : L’occhio lungo dei corvi, la donna dei lapislazzuli, termiti antisiccità, i costi umani ed economici dei disastri naturali. L’attualità scientifica della settimana. Leggi

Ultime notizie Roma del 13-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione è stato catturato alle 22:00 ora italiana alle 17:00 boliviane l’ex terrorista rosso Cesare Battisti catturato proprio in Bolivia da genti boliviani con input degli investigatori italiani camminava in una strada di Santa Cruz della Sierra popolosa città nell’entroterra del paese non ha tentato la fuga ed è stato ...

Ultime notizie Roma del 13-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio l’ex terrorista dei proletari armati per il comunismo Cesare Battisti catturato in Bolivia ieri alle 17:00 ore locali le 22:00 in Italia da agenti boliviani con input e degli investigatori italiani camminava in una strada di Santa Cruz della Sierra popolosa città nell’entroterra Boliviano non ha tentato la fuga gli agenti ...

Ultime notizie Roma del 13-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la manifestazione Sitav siamo in 30.000 Tab subito hanno detto da Piazza Castello a Torino il movimento si alla torino-lione sceso nuovamente in piazza e con loro i governatori Piemonte Liguria con un centinaio di sindaci anche la lega che chiede un compromesso sulla Tav ai 5 stelle o un referendum se la politica non trova l’accordo come chiede il vice ...

Le notizie del giorno – Caos Genoa-Milan - le ultime : Le notizie del giorno – “La decisione di far giocare Genoa-Milan di lunedì alle 15 fa molto discutere. E’ certamente un orario molto scomodo per la città e per i tifosi e se si potesse evitare, giocando in un orario più consono alla fruibilità di quell’evento ne sarei lieto, però non voglio neanche dare consigli senza avere in mano le carte”. Sono le importanti dichiarazioni del governatore della Liguria, Giovanni Toti, a ...

Ultime notizie Roma del 12-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione buona sera dalle redazioni Enel studio Giuliano Ferrigno è modellata vino apertura siamo in a 30.000 il movimento per il sia l’alta velocità torna in Piazza Castello a Torino oggi erano presenti governatore di Piemonte Liguria un centinaio di sindaci anche la Liga che con il capogruppo alla Camera Molinari ha chiesto un accordo per la dava gli alleati del MoVimento 5 ...

Ultime notizie Roma del 12-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il PD si sta preparando per fare dell’europeo una tappa fondamentale della riscossa Perché l’Italia non può permettersi a lungo un governo così al voto di maggio dovremmo andare con una grandezza unitaria dice Paolo Gentiloni partecipando a Roma la mobilitazione del PD contro la manovra se poi ...

Ultime notizie Roma del 12-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo sabato 12 gennaio in studio Giuliano Ferrigno fatti all’informazione a Dorina il movimento per il sì alla tav scende di nuovo in Piazza presenti anche il governatore di Piemonte Liguria e un centinaio di sindaci alla manifestazione anche la lega con il capogruppo alla Camera Molinari siamo sempre stati a favore delle grandi opere Bisogna trovare un compromesso lega Movimento ...

Ultime notizie Roma del 12-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Iene studio Giuliano Ferrigno politiche in apertura prima si approva la legge sulla legittima difesa e meglio è dice il vicepremier Luigi Di Maio a Porto Torres per presentare il progetto comunale del reddito energetico Non ci sono altre letture l’ultima lettura alla camera la lega al proposto La legittima difesa e noi voteremo ...

Ultime notizie Roma del 12-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Torino al movimento per il sì alla tav scende di nuovo in Piazza presenti anche i governatori di Piemonte Liguria e un centinaio di sindaci alla manifestazione anche la lega con il capogruppo alla Camera Molinari siamo sempre stati a favore delle grandi opere Bisogna trovare un compromesso lega Movimento 5 Stelle Come si è fatto su altro vince sul fronte ...

Ultime notizie Roma del 12-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sito Subito è il grido che si è alzato dai partecipanti della manifestazione di Piazza Castello a Torino poco prima uno speaker e aveva letto al megafono tra gli applausi i nomi di tutti i comuni rappresentati da Venezia a Sestriere siamo più di 30.000 come l’altra volta fermano gli organizzatori dell’evento ricordando la precedente ...