Le mete di tendenza quest' anno? Ecco le destinazioni da sogno da prenotare per le

Tendenza meteo a Natale - aria fredda da Nord. Prime indicazioni : Roma - Lo scenario Meteorologico europeo durante i giorni a cavallo del Natale vedrà l'instaurarsi di correnti dapprima nord-occidentali e successivamente settentrionali, associate ad un allungamento dell'alta pressione mediterranea verso l'Europa occidentale, fino all'Islanda. Sul suo bordo orientale avremo la discesa di un fronte freddo nord-atlantico, il quale con buona probabilità si dirigerà rapidamente ...

Tendenza meteo per Natale e proiezioni fino a Capodanno 2019 : Roma - Tendenza meteo Natale 2018 Il campo di alte pressioni che andrà impadronendosi del Mediterraneo non sarà duraturo e sarà messo a dura prova da una nuova perturbazione in arrivo proprio per il periodo di Natale. Rimangono ancora delle incertezze sulla tempistica ma ad oggi ci sono buone possibilità che un fronte freddo attraversi la Penisola nel periodo 25-27 Dicembre. Lo scenario più probabile è che la ...

Previsioni meteo Gennaio 2019 : tendenza Copernicus da incubo - sarà un bis del caldo record di un anno fa? Ecco le MAPPE : 1/6 ...

Previsioni meteo Natale - la tendenza a medio e lungo termine : tra Anticiclone delle Azzorre e incursioni fredde foriere di maltempo e nevicate : 1/11 ...

Previsioni meteo Natale 2018 - tendenza al caldo anomalo con l’Anticiclone delle Azzorre : Previsioni Meteo Natale 2018 – A poche ore dallo scoccare della Festa dell’Immacolata, arriva la prima tendenza a lungo termine che ci porta ormai a Natale: mancano infatti poco più di due settimane alla festività più attesa dell’anno e possiamo iniziare a delineare, seppur con tutte le cautele del caso, una prima linea previsionale. La situazione Meteorologica è particolarmente estrema: l’Italia ha vissuto ...

Tendenza meteo Immacolata : Previsioni Meteo Immacolata Confermata la rimonta dell’alta pressione in questi giorni salvo qualche disturbo fin domani Lunedì al centro-sud. La rimonta anticiclonica però durerà ben poco sulla penisola (seppur il rialzo termico sarà netto in quota con valori fin 12°C sopra i 1500m.), infatti già da Giovedì una perturbazione atlantica ci interesserà. Le zone dove tornerà la pioggia’ sarà il centro-sud e le Alpi la neve a ...

Previsioni meteo Lombardia : nuvolosità variabile - tendenza alle schiarite : “Un’area depressionaria ancora presente sul Centro Europa e sul Mediterraneo si sposta gradualmente verso sudest“, spiega Arpa Lombardia nel consueto bollettino con le Previsioni Meteo. Sulla regione “tendenza all’ingresso di correnti in quota da settentrione con schiarite sempre più frequenti e assenza di precipitazioni significative. Giovedì transito di un promontorio anticiclonico con tempo stabile. Venerdì e ...

Apolo è un launcher di tendenza con sfondi - meteo 3D e Boost : Apolo launcher è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un launcher con temi di tendenza e iconici disegnati da artisti francesi e internazionali. E' inoltre presente Apolo meteo 3D, un widget meteo personalizzabile visualizzabile in orizzontale o verticale che offre previsioni a 3, 5 o 7 giorni e più di 350.000 wallpaper suddivisi per categorie. L'articolo Apolo è un launcher di tendenza con sfondi, meteo 3D e ...