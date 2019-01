Latte d' asina | integratore del latte materno per i bambini prematuri

ARTIGIANO IN FIERA 2018/ Il Latte d'asina che fa belle come Cleopatra e l'imperatrice Sissi - IlSussidiario.net : Olimpia Cosmetics di Patrizia Garofalo prepara creme cosmetiche con il prezioso e naturalissimo alimento munto dalle asinelle del suo allevamento

Latte d’asina per i neonati prematuri - “un fortificatore ideale per la nutrizione dei bimbi pretermine in terapia intensiva” : Il Latte umano è il nostro primo alimento, anche per i prematuri che in Italia sono più del 6% di tutti i nati: oltre 30.000 l’anno, di cui 5.000 sotto i 1.500 grammi di peso. Tuttavia, dati i particolari fabbisogni nutrizionali, questo alimento deve essere fortificato con nutrienti, soprattutto proteine da Latte vaccino, spesso mal tollerati dal fragile intestino dei bimbi nati pre-termine, ai quali causa vomito e distensioni addominali. Una ...