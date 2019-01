L' Aquila | donna ricoverata per meningite da meningococco | avviata la profilassi

L’Aquila - donna ricoverata per meningite da meningococco : è in coma - al via la profilassi : Una donna di 60 anni è ricoverata all'ospedale dell'Aquila ed è in coma per una meningite batterica acuta. Le sue condizioni sono stazionarie e si tratterebbe di un caso isolato. Tre giorni fa i primi sintomi della malattia, come febbre alta e mal di testa. Già sono stati sottoposti a profilassi i medici e i parenti più vicini.Continua a leggere