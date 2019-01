La Toyota sta lavorando al progetto Dakar con Fernando Alonso

oasport

(Di domenica 13 gennaio 2019) La fame di corse e di vittorie di, come è chiaro a tutti, non si è esaurita con il ritiro dalla Formula Uno. Lo spagnolo, due volte campione del mondo nel 2005 e nel 2006, sta tentando la via che porta alla “Tripla Corona” (il riconoscimento per il pilota capace di vincere il GP di Monaco, la 500 Miglia di Indianapolis e le 24 Ore di Le Mans). Avendo ottenuto i successi nel Principato e nella celebre corsa francese, l’obiettivo è alla portata. Ma i target ambiziosi non si fermano qui.Come asserito da motorsport.com, lasta investendo in maniera decisa surelativamente ad unriguardante la. Ancora non si sa se lo spagnolo deciderà di cimentarsi nella Maratona nel deserto ma, qualora lo facesse, la Casa giapponese starebbe preparandogli il terreno. L’idea potrebbe dovrebbe essere quella di un primo test “in un ...