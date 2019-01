La ' svolta' per l' arresto di Cesare Battisti era arrivata una settimana fa

Consumi - svolta salutista in Italia : 2018 da record per frutta e verdura : Teleborsa, - Da sempre si dice che frutta e verdura facciano particolarmente bene. svolta salutista per gli i taliani. Nel 2018, infatti, è stato segnato il record dei Consumi di frutta e verdura ...

Strade provinciali - i parlamentari agrigentini : 'svolta decisiva per la viabilità' : Tutto questo provoca danni alla nostra economia e al turismo, pregiudicando un vero sviluppo del nostro territorio'. 'La nomina di un commissario straordinario con poteri speciali, - spiegano i ...

Grillo ha spiegato perché non c'è stata alcuna svolta sui vaccini : "Non c’è stata nessuna svolta, io critico l’obbligatorietà dei vaccini che, come ho detto sopra, è questione politica; non i vaccini in sè, che quando sono sicuri ed efficaci rappresentano il frutto della scienza. Così la Lorenzin credeva che io fossi No Vax: un ragionamento da terrapiattisti radicali". Con una "breaking news" di aggiornamento al suo post apparso ieri sul ...

Beppe Grillo (con Renzi) - svolta sui vaccini : firma il «Patto per la scienza» promosso da Roberto Burioni : Il documento che mette d’accordo il leader M5S e Matteo Renzi: «Mi impegno a non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica». L’appello lanciato con l’immunologo Guido Silvestri

Biathlon - Coppa del Mondo maschile 2019 - Oberhof. Fourcade per la svolta - Boe per la fuga : Martin Fourcade torna a respirare l’aria salubre per lui di Oberhof e prova a risalire la china dopo un dicembre nettamente al di sotto delle aspettative. Il francese ha numeri da urla sulla pista tedesca della Turingia, con la quale ha un rapporto strettissimo visto che nelle ultime dieci gare individuali disputate da quelle parti, dal 2013 a oggi, ha ottenuto ben nove podi e sei vittorie, con due successi su due lo scorso anno e ha la ...

ESCLUSIVO / Cairo convoca Giletti a Milano per blindarlo - La svolta dopo l'articolo di Leggo : Raiuno, Massimo Giletti sfratta Fabio Fazio atto secondo. Il patron di La7, Urbano Cairo , non vuole assolutamente perdere un alfiere come il conduttore di Non è L'Arena , anche perché il programma ...

Arriva la "svolta polare" : scendono le temperature - cadono pioggia e neve : Torna il freddo, e questa volta non è da solo. Le temperature gelide, infatti, saranno accompagnate dal maltempo. Queste le previsioni per i prossimi giorni di www.iLMeteo.it: nelle prossime ore, infatti, dovremo fare i conti con una nuova irruzione di origine polare che non si limiterà solo a portare via via temperature in diminuzione, ma si farà sentire anche dal punto di vista del freddo maltempo.Già dalla serata ...

Tile trova la svolta : accordo con i produttori dei chip Bluetooth per non perdere più nulla : I tracker di Tile sono tra i più conosciuti in circolazione e rientrano tra gli oggetti "salvavita" che uno smemorato impiega poco a ritenere indispensabile L'articolo Tile trova la svolta: accordo con i produttori dei chip Bluetooth per non perdere più nulla proviene da TuttoAndroid.

Podenzano - si schianta contro un'auto che sta per svoltare : Muore nello schianto sul rettilineo della via Emilia 3 Frontale a La Verza, due feriti liberati dai vigili del fuoco 4 Quattordicenne travolta da un'auto mentre attraversa sulle strisce L'incidente Si ...