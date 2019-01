La Sicilia del fare dice NO alle trivellazioni del suo mare | VIDEO

Consulta Regionale dei nove Ordini degli Architetti della Sicilia : ´I Bandi tipo approvati dalla Regione Siciliana sono uno strumento ... : "Abbiamo condiviso, sin dalle prime battute, il Decreto n°30 Gab dello scorso 5 dicembre, a firma dell'Assessore alle Infrastrutture Falcone, attraverso il quale la Regione Siciliana ha dotato le ...

Aerolinee Siciliane - è il progetto di nuova compagnia della Regione : Teleborsa, - Una compagnia aera siciliana a basso costo è nei programmi del Governatore Nello Musumeci. Venticinque anni dopo la fondazione di Air Sicilia, che rappresentò la sfida lanciata dall'...

Sicilia : Corrao (M5S) - 'da governo Conte risposte sprint altro che Delrio' : Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - "Dalla trazzera all’impegno ministeriale: avere il M5S al governo del Paese è una garanzia per i Siciliani. Bene l’iter per un commissario straordinario per fare partire lavori per 300 milioni di euro per le nostre strade. Dal governo Conte risposte sprint per la Sicil

Maltempo Sicilia - Musumeci : “Verificheremo l’operato dell’Anas riguardo l’emergenza neve” : “Prendiamo atto che l’emergenza neve è diventata una super emergenza, non c’è un’organizzazione sufficiente per poter evitare disagi”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, al Museo regionale di Messina in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’università parlando dell’emergenza neve sui Nebrodi. “Apprezzo lo sforzo di alcuni sindaci che hanno ...

Le aziende Siciliane pagano l'elettricità più cara rispetto alle altre della Penisola : La bolletta elettrica annuale ad un'impresa medio-piccola italiana è più cara di 70 mila euro rispetto a un'analoga francese, e mentre il costo della bolletta per le famiglie del Belpaese ha raggiunto ...

Terrorismo e clandestini - 15 fermi in Sicilia | A un tunisino contestata l'apologia dell'Isis : Uno dei fermati ha deciso di parlare per evitare che ci si ritrovasse con "un esercito di kamikaze in Italia".

“Il Caravaggio rubato dalla mafia è in Sicilia” : per lo Sherlock Holmes dell’arte non ci sono dubbi : Secondo quanto dichiarato da Arthur Brand, uno dei detective di opere d'arte più famosi al mondo, la "Natività coi santi Lorenzo e Francesco" di Caravaggio rubata dalla mafia nel 1969 in una chiesa di Palermo sarebbe ancora in Sicilia. In un'intervista a "La Lettura", lo Sherlock Holmes dell'arte sostiene che la tela non sarebbe più in mano alla mafia, ma a una famiglia che teme di farsi avanti.Continua a leggere

Calcio a 5 - i migliori italiani della dodicesima giornata di A : De Luca solita certezza - Crema e Dalcin fanno sorridere le due Siciliane : Andata in archivio la dodicesima giornata del campionato italiano di Calcio a 5 di Serie A. Valutiamo quali sono stati gli Azzurri che meglio si sono espressi in questo turno. MATTEO ESPOSITO (REAL RIETI): Nella goleada del Pala Gems il laterale del Real Rieti è tra i protagonisti. Una doppietta ed una prestazione sul campo solida hanno dato un grande contributo al successo nel derby contro la Lazio. Per lui, una partita da circoletto ...

A Enna grande festa del Karting Siciliano 2018 : Tanti i premi consegnati tra gli oltre 250 presenti, in una giornata all'insegna della specialità dello sport delle 4 ruote scoperte, da sempre considerato il più fertile vivaio di talenti non solo a ...

Emergenza neve in Sicilia : ANAS interviene nelle aree colpite dal sisma del 26 dicembre : Dalla serata di ieri, operatori specializzati e mezzi ANAS sono impegnati nel garantire la transitabilità sgomberando le strade dalla neve lungo tratti stradali di competenza di alcuni Comuni della Provincia di Catania, già colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre. ANAS, attivata della Prefettura di Catania e con il coordinamento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha inviato i propri mezzi spargisale/sgombraneve e operatori ...

Maltempo - 1000 tonnellate sale sulle strade della Sicilia : verso la normalità : Viabilita’ garantita pressoche’ ovunque, con blocchi e rallentamenti temporanei dovuti esclusivamente ad incidenti causati da mezzi sprovvisti di catene da neve o pneumatici invernali, persino nei tratti di strade e autostrade lungo i quali e’ in vigore l’obbligo. Positivo, quindi, il bilancio delle procedure attivate da Anas per la gestione dell’emergenza, in questi tre giorni caratterizzati dalla eccezionale ...

Comuni isolati in Sicilia a causa della neve : ecco la storia a lieto fine di una giovane mamma che ha partorito in casa : Il paese di Marianopoli era completamente bloccato dalla neve e una 18enne, all’ottavo mese di gravidanza ha dovuto partorito a casa con l’aiuto di un infermiere. Miriam, la piccola nata oggi, doveva nascere fra un mese, ma le doglie sono arrivate questa mattina. La famiglia della giovane ha dunque contattato l’infermiere del paese, Vincenzo Agrò, dell’ospedale Sant’Elia, che già in altre occasione si era distinto ...

Freddo in Sicilia : la neve arriva anche in pianure e sulle coste - fiocchi a Palermo - imbiancata Mondello : L'ondata di Freddo artico giunta sull'Italia sta facendo battere i denti soprattutto al sud, dove troviamo venti forti, gelo e anche tanta neve. I fiocchi bianchi hanno imbiancato Puglia, Basilicata,...