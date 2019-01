La musica delle donne venuta dai campi di concentramento | «Libero è il mio canto»

Dall'Iva ridotta sui tartufi ai fondi per le bande musicali : la carica delle micro-norme nella Manovra : MILANO - Non solo pensioni, tagli fiscali , ecobonus e grandi provvedimenti. All'interno della Legge di Bilancio appena approvata , accanto alle misure principali oggetto di discussioni e trattative, ...

Irama - Emis Killa - Annalisa e Charlie Charles con Coca-Cola Future Legend alla ricerca delle star della musica : come partecipare al concorso : Coca-Cola Future Legend è il nuovo concorso per cantanti emergenti proposto da Coca-Cola. A scegliere coloro che avranno accesso alle varie di selezione sarà una giuria d'eccezione composta da Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles. Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles cercano talenti. I cantanti selezionati formeranno quattro squadre in base al genere musicale proposto: Pop, Rap, Soul e Trap. I giovani saranno così in sfida ...

Ylenia Lucisano e Il Destino Delle Cose Inutili : “La musica è trasmettere a prescindere dai risultati” (intervista) : Il Destino Delle Cose Inutili è il nuovo singolo della cantautrice Ylenia Lucisano, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme streaming e digitali dal 30 novembre scorso. Il brano, scritto dalla stessa Ylenia Lucisano in collaborazione con Vincenzo Costantino, in arte Cinaski, farà parte Delle 11 tracce contenute nel nuovo album dell'artista che vedrà luce, probabilmente, a marzo del prossimo anno. Abbiamo incontrato ...

Casting per lo spettacolo Sanremo musical e per l'agenzia Le Perle delle Muse : In queste settimane ci sono delle Selezioni in corso per la ricerca di cantanti/attrici e ballerini per la realizzazione dello spettacolo Sanremo Musical, che andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo nel mese di aprile 2019. Intanto sono aperte delle ricerche anche per trovare hostess e modelle per eventi che si svolgeranno in vari luoghi del Nord Italia per la nota agenzia Le Perle delle Muse. Sanremo Musical Per lo spettacolo dal titolo ...

Corinaldo - la neve e la musica di Simon & Garfunkel ai funerali di Eleonora. Il messaggio straziante delle figlie : 'Mamma - ci mancherai' : Le canzoni di Simon & Garfunkel e la neve hanno accompagnato a Senigallia il funerale di Eleonora Girolimini, 39 anni, madre di 4 figli, morta nella discoteca Lanterna azzurra, per proteggere la ...

CONSIGLIO COMUNALE - Alle 15 di mercoledì concerto delle scuole medie ad indirizzo musicale. Giovedì e venerdì inizio alle 14.30. Diretta ... : Il CONSIGLIO COMUNALE di Ferrara verso il Bilancio di Previsione 2019-2021. In seduta mercoledì 19, Giovedì 20 e venerdì 21 dicembre 13-12-2018 / Giorno per giorno Un'esibizione musicale dei ragazzi ...

musica : uno studio sostiene che i non credenti siano più metallari delle persone religiose : Università e centri studi si occupano veramente di tutto: e non è un caso infatti se vengono compiuti studi sui gusti Musicali o sulle abitudini di persone o gruppi sociali. L'ultimo studio che è veramente interessante riguarda infatti il gusto Musicale delle persone credenti e di quelle non credenti. I metallari, come vengono chiamati in Italia, sono persone quindi aperte, e pronte ad accettare persone di ogni ceto sociale, cristiani inclusi. E ...

ALBA/ Emozioni al concerto unico degli studenti delle scuole musicali : Alunni e strumenti di quattro scuole albesi per un unico concerto musicale sul palco della sala conferenze del Palazzo Mostre e Congressi "G. Morra" di ALBA. Venerdì 16 novembre, gli studenti dell'...

Jameson Street Sound 2018 - attitudine busker per una musica delle strade : ... e allora ecco che consiglio questo disco a loro, a chi fra uno stream e l'altro ha voglia di darsi a nuovi suoni, perdersi in un mix di folk, rock, country, brani quasi jammati e voci dal mondo . ...

The Frequency of Love - i richiami delle megattere tradotti in note e musica dall’AI Huawei : Nasce da un assunto filosofico quanto romantico, mette alla prova con successo l’altissima tecnologia sottolineando come possa avere un’ “anima” e ha un risvolto sociale importante. “The Frequency of Love” sfrutta il super processore dotato di doppia intelligenza artificiale Kirin 980 di Huawei Mate 20 Pro per trasformare i canti di corteggiamento delle megattere in musica vera e propria e lo fa con il sostegno e a ...