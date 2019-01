La lettera che li inchioda

Vittorio Feltri al contrattacco : "Terroni? È un termine scherzoso. Di Maio è illetterato" : Vittorio Feltri difende l'ultima copertina del suo quotidiano, intitolata "Comandano i terroni". Anzi, passa al contrattacco, in particolare contro chi quella copertina l'ha aspramente criticata, come il vicepremier M5s."Non mi sorprende, Di Maio sicuramente non è analfabeta, ma un illetterato - dice il direttore editoriale di Libero, sentito dall'Adnkronos - altrimenti saprebbe che terrone è termine colloquiale, scherzoso, ...

lettera di Berlusconi : 'Pronti a mobilitazione nazionale contro le politiche del governo' : In occasione del 25esimo anniversario dalla nascita di Forza Italia, il Presidente Silvio Berlusconi ha scritto e divulgato sui profili social una Lettera indirizzata a tutti i militanti, i sostenitori, i simpatizzanti e gli amici di Forza Italia, il movimento politico di centrodestra che egli fondò nel 1994. Nella Lettera, egli ha voluto ripercorrere brevemente la storia del movimento, le ragioni per le quali decise di scendere in campo, ...

"Michele Sanmicheli - architetto - Verona 1484 - Verona 1559" - conferenza - presso la Società letteraria - Verona. Relatrice - la prof.ssa ... : ll progetto segue, idealmente, quello svolto, lo scorso anno, e dedicato alla Storia di Verona e del suo Comune. Quest'anno, si volgerà l'attenzione, quindi, ad alcuni personaggi, che hanno reso onore ...

Bimba si impicca e lascia lettera alla madre : «Volevi che non fossi mai nata - ora sarai felice» : Si è uccisa per rendere la madre «la più felice del mondo». Il fatto straziante è avvenuto in Messico dove una bambina di 10 anni è stata trovata...

Manchester City - Sterling scrive una lettera a tifoso vittima di razzismo : 'Sii orgoglioso di ciò che sei' : Un mese fa lo spiacevole protagonista era stato lui: rimessa laterale nei pressi della bandierina e alle sue spalle qualche 'tifoso' ripreso dalle telecamere a insultarlo con epiteti a sfondo razziale.

Suicida a 10 anni lascia una lettera alla mamma : “Volevi che non fossi mai nata e ora io ti rendo felice” : E’ drammatica e straziante la lettera lasciata da una piccola di soli 10 anni che si è Suicidata in Messico. Straziante a partire dalla motivazione del gesto: rendere la sua mamma “la donna più felice al mondo“. La missiva scritta a mano dalla piccola è stata trovata accanto al suo corpo senza vita: si è impiccata lo scorso 6 gennaio, nel giorno del Three Kings Day, o “El Dia de Reyes”, un festival popolare messicano dove le famiglie si ...

Supercoppa - Pucciarelli - Lega - : lettera a Miccichè - spostare sede partita - : ... di spostare la finale di Supercoppa italiana in un'altra località ed in condizioni compatibili con i valori del calcio e dello sport in generale. Ritengo che tale iniziativa rappresenterebbe …...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : una lettera per Aladino e uno scherzo per Angela : Il Trono Over di Uomini e Donne torna oggi 8 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. L'esordio di ieri è stato positivo sul fronte degli ascolti a conferma di come la parte dedicata a dame e cavalieri piaccia agli italiani. E sebbene in molti critichino i soliti siparietti legati a Gemma Galgani, non si può negare che gli ingredienti siano vincenti e che il Trono Classico risulti ancora una spanna al di sotto dei protagonisti più ...

Barbara Berlusconi - la replica a Renato Farina : "Perché ho scritto una lettera al Fatto di Marco Travaglio" : Pubblichiamo la replica di Barbara Berlusconi all'articolo di Renato Farina. E, di seguito, la contro-replica di Farina. Gentile Renato Farina, leggo con stupore quanto da lei scritto. Non lo condivido, ovviamente. "Figlia ingrata" perché commento su Il Fatto Quotidiano il tema della discriminazione

Varese - nell'azienda che ha licenziato i lavoratori con una lettera a pochi giorni dal Natale : Una lettera di auguri e il cesto di Natale alle 14. Alle 16 dello stesso giorno un'altra lettera, in cui si comunica la chiusura dell'azienda e il conseguente licenziamento di 40 dipendenti : la ...

Transatlanticismo- Che Cos'è la letteratura : Qui sta la forza della Letteratura, nell'avvicinare, come d'altronde fa la scienza, il particolare e l'universale. Così come teoricamente tanto le particelle subatomiche quanto i buchi neri seguono ...

Camilla - morta sugli sci. La lettera dell'infermiere : «Non dimenticherò mai l'urlo del tuo papà» : Il dramma della piccola Camilla Compagnucci è ancora molto vicino: il caso della bimba romana di 9 anni, morta dopo una caduta sulle piste da sci in Val Susa, ha...