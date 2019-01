Klopp: «Non siamo globetrotters, dobbiamo fare risultati»

ilnapolista

(Di domenica 13 gennaio 2019) Dopo due sconfitte consecutive La vittoria del Liverpool appena per 1-0 in casa del Brighton ha fatto storcere il naso a qualcuno della critica. Jurgenha annusato l’aria e dopo due sconfitte consecutive – City in Premier e Wolverhampton in FA Cup – dopo il ritorno al successo è stato chiaro in conferenza stampa.We are not the Harlem. We have to deliver results and that’s difficult. For that we need to perform. The performance was good, not the best of the season, but from a maturity point of view I would say it was the most mature of the season.«Nongli Harlem, questa è la difficoltà. Non è stata la miglior prestazione della nostra stagione, ma è stata la più matura». Non ha citato il circo, ma ha citato i famosi giocolieri del basket. Esempio indovinato, perfetto. Più del circo di matrice ...