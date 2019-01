Kingdom Hearts III | ecco all' azione i keyblade ottenibili con il pre-order

Kingdom Hearts 3 incompleto su disco? La strategia di Square Enix : Mancano ormai soltanto una manciata di settimane all'arrivo sugli scaffali di Kingdom Hearts 3, l'attesissimo terzo capitolo della serie targata Square Enix. A poco più di tredici anni di distanza dal predecessore si apprestano a continuare le vicissitudini dei protagonisti della saga, con Sora che vedrà come sempre al suo fianco i vari Paperino, Topolino, Pippo e Rikku. Sono giorni molto concitati quelli che anticipano una release, e la ...

La patch day one di Kingdom Hearts 3 conterrà il finale del gioco più quello segreto : Square Enix ha da poco annunciato tramite un post su Twitter che l'attesissimo Kingdom Hearts 3 verrà pubblicato insieme ad una gigantesca patch contenente importanti elementi ai fino della trama.Come riporta Newsweek, la patch 1.01 conterrà un archivio che potrete consultare per riguardare i filmati dei precedenti Kingdom Hearts, questo aiuterà senza dubbio i nuovi giocatori a non perdersi nel complicato plot della serie. Inoltre ...

Kingdom Hearts 3 : Patch - Finale e Video Segreto dopo il D1 : Square Enix annuncia che a partire dal 29 Gennaio sarà disponibile sia in Europa che Nord America mentre dal 25 in Giappone, la prima corposa Patch per Kindom Hearts 3, scopriamo insieme di cosa si tratta. Finale, Video Segreto e migliorie con la prima Patch di Kingdom Hearts 3 L’aggiornamento porterà il gioco alla versione 1.01 e risolverà alcuni bug e problemi tecnici oltre ad aggiungerà nel menu ...

Kingdom Hearts 3 : pubblicati nuovi artwork che mostrano i diversi keyblade che utilizzerà Sora : Lo sviluppo dell'atteso Kingdom Hearts 3 è stato piuttosto lungo, come spiegato da uno sviluppatore del gioco, ma a breve, finalmente, il nuovo capitolo della saga approderà su console.Per lenire la rimanente attesa, ecco che Square Enix ha pubblicato diversi nuovi artwork per Kingdom Hearts 3, evidenziando l'arsenale di keyblade del gioco.Come potete vedere dalle immagini riportate da Gematsu, ognuno dei keyblade presenterà i tratti distintivi ...

Kingdom Hearts 3 : I Trofei PS4 e Obiettivi Xbox One tradotti in italiano : Con anticipo di qualche settimana rispetto la data di uscita, vogliamo condividere con voi la lista completa, ufficiale e da noi tradotta, di tutti i Trofei PS4 e Obiettivi Xbox One di Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3: Trofei PS4 e Obiettivi Xbox One in Anteprima Sblocca tutti i Trofei / Obiettivi Inizia una nuova avventura Avventurati nell’Olimpo e completa la storia Avventurati nella Twilight Town e completa la ...

Kingdom Hearts III - Nomura ha voluto a tutti i costi i mondi Pixar : ... ricevendo prima l'approvazione del colosso californiano e in un secondo momento, anche quello di Pixar: 'Se non possiamo usare Pixar, non possiamo avere un terzo gioco Il mondo intero ama Toy Story, ...

Kingdom Hearts 3 : Nomura non voleva realizzare un gioco senza Toy Story e i mondi Pixar : A meno di un mese dal lancio escono nuovi retroscena sullo sviluppo dell'attesissimo Kingdom Hearts 3, riporta Gearnuke.Come possiamo vedere infatti Nomura, director del gioco, non voleva in nessun modo un Kingdom Hearts 3 senza Toy Story e Pixar. Dopo la conclusione dei lavori su Kingdom Hearts 2, Nomura ha iniziato a parlare con Disney per cercare di coinvolgere Pixar nel sequel del gioco, il che si è rivelato essere una battaglia piuttosto ...

Kingdom Hearts 3 : Senza la Pixar non esisterebbe : In una recente intervista, il director di Kingdom Hearts 3 “Tetsuya Nomura” ha spiegato l’importanza dei Disney Pixar all’interno del gioco, al punto che Senza di essi il terzo capitolo di una delle saghe più amate non esisterebbe. Disney Pixar è molto importante per Kingdom Hearts 3 Nomura dichiara: Quando abbiamo completato Kingdom Hearts 2, abbiamo già iniziato a prendere in considerazione ...

Kingdom Hearts 3 conterrà un archivio per i nuovi giocatori : Manca davvero poco all’uscita di Kingdom Hearts 3, sia i giocatori che seguono la serie da anni che i nuovi non vedono l’ora di mettere le mani su uno dei tanti capolavori del 2019. Kingdom Hearts 3 riassumerà l’intera saga Il Co-Director di Kingdom Hearts 3, Tai Yasue ha dichiarato: Kingdom Hearts è come una favola dove gli elementi principali sono il bene e il male, la luce e ...

Kingdom Hearts 3 : non saranno svelati altri mondi Disney : Come nei precedenti giochi della serie, Kingdom Hearts 3 presenterà diversi mondi Disney in cui Sora, Paperino e Pippo interagiranno con personaggi tratti dai film della compagnia. Il numero totale di mondi Disney rivelati finora è basso rispetto a titoli del passato e sembra che non ci sarà alcuna rivelazione a sorpresa.Come segnala Wccftech, parlando con Newsweek, il co-director di Kingdom Hearts 3, Tai Yasue, ha parlato dei mondi Disney ...

Perché lo sviluppo di Kingdom Hearts III è stato così lungo? Ce lo spiega uno sviluppatore del gioco : Dopo essere stato annunciato per la prima volta nel corso dell'E3 2013, Kingdom Hearts III è entrato in una fase di gestazione che, finalmente, si concluderà tra meno di un mese; ma per quale ragione il team di sviluppo di Square Enix ha impiegato così tanto per il suo completamento?È il co-director del gioco, Tai Yasue, a spiegarne le motivazioni, in un'intervista concessa a Newsweek e ripresa da Dualshockers. Lo sviluppatore ha spiegato che, ...

Kingdom Hearts 3 non avrà altri mondi Disney oltre quelli annunciati : Brutte notizie sul fronte Kingdom Hearts 3, Square Enix in data odierna ha annunciato che i mondi Disney svelati fino ad ora sono gli unici presenti nel titolo, non sono previsti ulteriori mondi. Kingdom Hearts 3: Tutti i mondi sono stati svelati Nel corso del tempo abbiamo assistito a vari annunci, Gameplay Trailer e dettagli su Kingdom Hearts 3, nei quali Square Enix ha svelato tutti i mondi presenti nel titolo, per tanto non ...

Kingdom Hearts 3 : svelato il peso della versione PS4 : Kingdom Hearts 3 sta per arrivare e se avete poco spazio su disco su PlayStation 4 e avete intenzione di acquistare l'atteso gioco, preparatevi a disporre di 40 GB disponibili.Come segnala Twinfinite, la versione PS4 di Kingdom Hearts 3 occuperà circa 4 GB in più rispetto a quella Xbox One (35,8 GB).L'utente Twitter soranchu0309 ha pubblicato venerdì una serie di immagini che mostrano tutte le parti della confezione della copia giapponese. Sul ...

Kingdom Hearts : VR Experience è stato rimandato a gennaio : Come da tradizione per i titoli del franchise a cui appartiene, Kingdom Hearts: VR Experience è stato appena rimandato a gennaio del 2019, mentre sarebbe dovuto uscire tra soli quattro giorni, il prossimo 25 dicembre.Il gioco, che sarebbe meglio definire un'esperienza video interattiva, sarà ora disponibile a partire dal 18 gennaio 2019, a poco più di una settimana dal lancio di Kingdom Hearts 3. Ricordiamo che Kingdom Hearts: VR Experience ...