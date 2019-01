Juve | trasferta mordi e fuggi | due giorni e mezzo a Gedda

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Juventus in trasferta contro il Chievo - Roma-Sassuolo per cuori forti : Dopo la consueta pausa per le festività natalizie riprende il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019. Nel prossimo weekend va in scena la giornata numero 12 del torneo nazionale e si ripartirà con la Juventus in vetta alla classifica. Le bianconere se la vedranno in trasferta contro il ChievoVerona Valpo di Emiliano Bonazzoli e l’obiettivo sarà sempre il solito: vincere e confermarsi davanti. L’incontro si terrà nel giorno ...

Juve - Bernardeschi out : salta la trasferta di Bergamo : Allarme Federico Bernardeschi in casa Juventus. L'esterno offensivo bianconero si è fatto male in palestra negli esercizi post-partita di Juve-Roma e ha accusato un problema all'adduttore della gamba ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus affronta il Verona - Milan e Fiorentina in trasferta contro il Chievo e la Roma. Programma e orari dell’undicesima giornata : Siamo al giro di boa del campionato di Calcio femminile di Serie A. Domani va in scena l’ultima giornata del girone d’andata, poi si tornerà in campo il 5 gennaio per iniziare il ritorno e lanciare la lunga volata che porterà le calciatrici a giocarsi il titolo fino all’ultimo turno del 20 aprile. La Juventus di Rita Guarino, che ha ritrovato la vetta della graduatoria, conclude la prima parte di questa stagione tra le mura ...

Champions League - le date degli ottavi di finale : la Juve inizia in trasferta : Champions League, le date degli ottavi di finale sono state rese note da pochi minuti, il sorteggio è andato bene alla Roma di Di Francesco Champions League, le date degli ottavi di finale sono state rese note poco dopo il sorteggio di Nyon che ha visto la Juventus accoppiata all’Atletico Madrid e la Roma al Porto di Conceicao. I bianconeri inizieranno il doppio confronto in trasferta a Madrid il 20 febbraio, il ritorno a Torino sarà ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan e Fiorentina contro Mozzanica ed Orobica - trasferta per la Juventus contro il Tavagnacco : Dopo la sosta per consentire la disputa degli ottavi di finale della Coppa Italia 2019, si torna in campo nella Serie A di Calcio femminile nel weekend e la decima giornata propone una Serie di match decisamente interessanti. Il Milan di Carolina Morace affronterà tra le mura amiche l’Atalanta Mozzanica, reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro la Roma CF. Le bergamasche dovranno trovare al più presto il filo del discorso interrotto ...

Juve U 23 - tifosi Pisa disertano la trasferta : 'Niente sparring a giovani 'di plastica' senza stadio - storia e seguito' : Continuiamo a ripetere da anni che il calcio è della gente, è uno sport popolare, vive e ha vissuto di tradizione e campanilismi, vittorie e sofferenze. Rispettiamo tutte le realtà minori che dopo ...

Juve regina in trasferta : numeri da record in Europa! : Fin qui, però, come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, nessuna squadra nei cinque migliori campionati europei ha fatto meglio della Juventus in trasferta quest'anno. TUTTI I numeri E ...