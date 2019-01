Isola dei Famosi | Jeremias Rodriguez potrebbe essere sostituito da Luca Dorigo

Isola dei Famosi : il primo concorrente ufficiale - l’inviato e nuovi misteri : La prima puntata dell’Isola dei Famosi si avvicina e la produzione dello show ha finalmente svelato il nome dell’inviato e del primo concorrente ufficiale. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, Alessia Marcuzzi ha rivelato che a partire per l’Honduras sarà Filippo Nardi, ex gieffino e concorrente dell’Isola, che racconterà le avventure dei naufraghi. In studio insieme alla conduttrice ci saranno invece due donne: Alba ...

Alba Parietti a Tv Talk : “Concorrente all’Isola dei Famosi? Mai” : Tv Talk: Alba Parietti parla dell’Isola 2019 e di Alessia Marcuzzi Alba Parietti sarà opinionista della prossima edizione de L’Isola dei Famosi in partenza Giovedì 24 Gennaio su Canale 5. Ad annunciarlo è stata proprio Alessia Marcuzzi alcuni giorni fa su instagram. Una notizia, che ha fatto molto felici i fan del reality adventure. E oggi Alba Parietti è stata anche ospite a Tv Talk. In questa circostanza ha parlato proprio della ...

Isola dei famosi 2019 - Marina La Rosa primo concorrente ufficiale : Manca davvero poco alla partenza della nuova edizione dell'Isola dei famosi che vedrà la prima puntata in onda giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Confermata alla conduzione Alessia Marcuzzi che verrà affiancata in studio da altre due donne nel ruolo di opinioniste: Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Svelato anche il nome dell'inviato di questa edizione, che sarà l'ex naufrago Filippo Nardi. Ancora mistero invece sui nomi dei ...

Anticipazioni L'Isola dei Famosi 14 : Filippo Nardi sarà il nuovo inviato : Mancano solo poche settimane alla prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019 che andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalla fine di gennaio. Sebbene il promo ufficiale continui a riportare l'indicazione "prossimamente", rumors insistenti vedrebbero il reality show pronto a debuttare il 24 gennaio, proseguendo anche per le puntate successive con la collocazione al giovedì sera. Il giorno dopo il debutto inizieranno ad andare in onda ...

L'Isola dei Famosi : Alba Parietti e Alda D'Eusanio commenteranno il reality honduregno : I fedeli telespettatori di Canale 5 sono in trepidante attesa in vista della messa in onda della nuova edizione de L'Isola Dei Famosi. Il reality-show made in Honduras verrà condotto nuovamente dall'inarrestabile Alessia Marcuzzi, la quale verrà affiancata in studio da due new entry femminili e da un inviato speciale che ha coperto il ruolo di naufrago nella tredicesima edizione del format. La pagina Instagram del reality ha confermato che ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega prima e...dopo. Ecco le foto da ragazza della futura naufraga : E? pronta a partecipare alla nuova edizione dell?Isola dei Famosi, che come ha riportato Leggo.it partirà il prossimo 24 gennaio su Canale5, e in meno di un anno ha avuto flirt con...

Taylor Mega - backstage bollente/ Video - seminuda : servizio fotografico sexy prima dell'Isola dei Famosi 2019 : Taylor Mega, prossima concorrente de L'Isola dei Famosi 2019, ha avuto modo di 'concedersi' un servizio fotografico decisamente bollente.

L’Isola dei Famosi 2019 riparte dal Conte Filippo Nardi : le opinioniste e i primi concorrenti ufficiali : Chiamatelo segno di continuità o come volete ma il fatto è che L'Isola Dei Famosi 2019 riparte proprio dal Conte Filippo Nardi. L'inglesino famoso per la sua storica sfuriata al Grande Fratello, è tornato con un volto nuovo proprio nella scorsa edizione del programma e poi come opinionista in tv almeno fino a questo momento. Lui in questi giorni sta lanciando Saranno Isolani e le prove a cui gli aspiranti naufraghi si stanno sottoponendo e ...