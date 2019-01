Inter-Benevento | Spalletti | “È stata una partita vera | difficile”

L'Inter a valanga col Benevento e va ai quarti : Tutto facile per L'Inter nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Spalletti in formazione ampiamente rimaneggiata ha superato in scioltezza con un netto 6-2 il Benevento. In ...

Inter-Benevento - Spalletti : 'Skriniar resta qui - nessuno ha i soldi per pagarlo. Gara a porte chiuse? Non è calcio' : Un, due, tre... fino a sei. Tutto facile per l'Inter contro il Benevento , 6-2 e quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio: doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, poi Dalbert e Icardi , su ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter-Benevento 6-2. Punteggio tennistico a San Siro - Candreva e Lautaro Martinez sugli scudi : Gioco, partita e incontro: l’Inter asfalta con un Punteggio tennistico il malcapitato Benevento negli ottavi della Coppa Italia di Calcio nella desolante cornice di San Siro completamente vuoto per l’obbligo di giocare a porte chiuse dopo i fatti di Inter-Napoli. il 6-2 finale è frutto delle doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, e delle reti di Icardi (su rigore) e Dalbert per i padroni di casa, e dei gol di Insigne e Bandinelli ...

Inter-Benevento - le pagelle dei nerazzurri : Perisic regala tre assist - male Brozovic : pagelle INTER PADELLI 6 Prima presenza in questa stagione. Bravo al 5' su Tello, poi subisce due reti. VRSALJKO 5 Diversi errori su Improta e a inizio gara si becca pure il giallo. RANOCCHIA 6 Come ...

