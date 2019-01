Inter-Benevento 6-2 | pagelle nerazzurre | Lautaro decisivo con una doppietta | gioia Dalbert

VIDEO Inter-Benevento 6-2 - Highlights Coppa Italia : gol - sintesi e azioni salienti : L’Inter asfalta il malcapitato Benevento negli ottavi di Coppa Italia con il punteggio di 6-2 nella desolante cornice di San Siro completamente vuoto per l’obbligo di giocare a porte chiude dopo i fatti di Inter-Napoli. Doppiette di Candreva e Lautaro Martinez, reti di Icardi (su rigore) e Dalbert per i padroni di casa, gol di Insigne e Bandinelli per gli ospiti. I VIDEO DELLE RETI DI Inter-Benevento IL RIGORE DI ...

Coppa Italia – Goleada al Meazza : l’Inter ne rifila 6 al Benevento - doppiette per Martinez e Candreva : Le doppiette di Martinez e Candreva fanno sorridere l’Inter: la squadra di Spalletti batte il Benevento e vola ai quarti di finale di Coppa Italia Ancora una giornata di sfide per quanto riguarda la Coppa Italia: in campo questo pomeriggio Inter e Benevento per gli ottavi di finale della competizione Italiana. Spalletti ha fatto turnover, risparmiando diversi titolari, ma puntando su Icardi sin dal primo minuto di gioco. E stato ...

Coppa Italia - diretta Inter-Benevento ore 18 : formazioni ufficiali e dove vederla in tv : MILANO - Luciano Spalletti e l'Inter ripartono dal Benevento . La squadra di Cristian Bucchi torna al Giuseppe Meazza dopo l'ultima volta: successo sul Milan lo scorso 21 aprile. A San Siro la partita ...

Inter-Benevento LIVE - formazioni ufficiali e il risultato in diretta : formazioni ufficiali INTER , 4-2-3-1, : Padelli; Vrsaljko, Ranocchia, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti BENEVENTO , 3-5-2, : ...