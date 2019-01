Inghilterra | United | mai nessuno come Solskjaer Sesta vittoria di fila all' esordio in

Napoli - la bomba dall’Inghilterra : “lo United prepara l’affondo per Koulibaly” : “Il Manchester United offrirà alla stella del Napoli, Kalidou Koulibaly, la via di fuga dai razzisti italiani”. E’ questo il titolo del giornale britannico Mirror che si sbilancia sul difensore del Napoli come “primo obiettivo” per la prossima estate del Manchester United alla ricerca di rinforzi importanti, nel dettaglio i ‘Red devils’ avrebbero concrete possibilità di riuscirci dopo gli insulti ...

Calciomercato Roma - la bomba dall’Inghilterra : lo United paga la clausola di Manolas : La Roma è in grande ripresa, la squadra del tecnico di Di Francesco ha messo alle spalle le difficoltà e nelle ultime partite ha disputato buone prestazioni e conquistato risultati positivi. A tenere banco è anche il mercato con importanti indicazioni nelle ultime ore. Continua il pressing del Manchester United per il difensore centrale, Kostas Manolas, secondo indiscrezioni proveniente dal ‘Sun’ i Red Devils avrebbero già ...

Koulibaly-United : in Inghilterra sicuri - ingaggio raddoppiato : KOULIBALY UNITED: DALL’Inghilterra INSISTONO- Non si placano le voci che vogliono un futuro passaggio di Kalidou Koulibaly alla corte del Manchester United. I Red Devils, che hanno proprio oggi silurato Josè Mourinho, sono alla ricerca di un difensore centrale dal sicuro affidamento. Smalling e Bailly non convincono, Rojo è incostante e spesso vittima di infortuni: […] L'articolo Koulibaly-United: in Inghilterra sicuri, ingaggio ...

Inghilterra - il Manchester United esonera Mourinho : Manchester - Josè Mourinho non è più l'allenatore del Manchester United. Dopo due anni e mezzo, si chiude l'esperienza dello Special One all'Old Trafford: i Red Devils, in una nota, hanno annunciato ...

Calciomercato Manchester United. Dall'Inghilterra : 'Pogba via a gennaio - anche in prestito' : E, infine, perché il peggio non termina mai, la situazione molto delicata che riguarda il francese campione del mondo. I rapporti sono ormai ai ferri corti e Dall'Inghilterra ne sono sicuri: "Man Utd ...