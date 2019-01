Influenza | 7 milioni di malati in USA | 70-84mila in ospedale per complicazioni

Cinque milioni di italiani a rischio Influenza : "L'influenza di quest'anno colpira' circa 5 milioni di persone e il picco e' atteso per la fine di gennaio". Lo afferma Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Universita' degli studi di Milano e direttore sanitario degli Irccs Galeazzi di Milano. "La stagione e' ancora nella fase iniziale - spiega Pregliasco all'AGI - complici le temperature miti delle festivita' che hanno fatto spostare in avanti l'inizio dell'epidemia vera e propria. Fino ad ora ...

Influenza - oltre 1.2 milioni di italiani a letto : colpiti soprattutto i bambini : Continua a crescere il numero delle persone colpite da sindrome Influenzale. Secondo i dati riportati nel bollettino di Influnet, il numero dei casi stimati durante la 51esima settimana di sorveglianza è pari a circa 225.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.230.000 casi.Continua a leggere

Influenza - oltre 1.2 milioni di italiani colpiti : 225mila in una settimana : Aumentano gli italiani colpiti dall’Influenza, arrivati a circa 1 milione e 230 mila dall’inizio della sorveglianza epidemica con 225 mila casi registrati dal 17 al 23 dicembre. Sono i dati dell’ultimo bollettino della rete di medici sentinella Influnet dell’Istituto superiore di sanità, che segnala nella 51esima settimana del 2018 un livello di incidenza più basso rispetto a quello della scorsa stagione. “Il ...

Influenza - oltre 1 milioni di italiani colpiti : recordo al Sud e in provincia di Trento : Superata la soglia epidemica, aumentano i casi di Influenza nella Penisola. Secondo l’ultimo bollettino della rete Influnet dell’Istituto superiore di sanità nella settimana dal 10 al 16 dicembre si stimano circa 206.000 casi, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.011.000 di italiani colpiti. Il livello di incidenza dei virus Influenzali in Italia è pari a 3,4 casi per mille assistiti. Più colpiti i bambini ...

Influenza - è allarme : 3 milioni di italiani a letto - tra dicembre e gennaio il picco di contagi : L'Influenza metterà a letto oltre 3 milioni di italiani. Sono queste le stime fatte dalla Società italiana di malattie infettive e tropicali, Simit, dopo i primi numeri...

