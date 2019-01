India | elezioni | partito del Congresso promette semplificazione imposta centrale su beni

Usa - elezioni Midterm 2018. In Indiana e Kentucky avanti i repubblicani : È la notte delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione.I primi seggi a chiudere sono stati quelli dell'Indiana e del Kentucky. Le prime proiezioni sono quelle relative al seggio del Senato in Indiana e danno il repubblicano Mike Braun avanti di dieci punti sul democratico ...