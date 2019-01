In piazza c' è il Nord che produce e dà lavoro | il governo ora ci ascolti

La Lega scende in piazza per il sì alla Tav | Salvini apre al referendum per il Nord : Slitta il Cdm che doveva varare il decreto su reddito dicittadinanza e pensioni a quota 100: possibile il via liberatra una settimana. Tav, Salvini apre a un referendum in caso di bocciatura dell'opera. Trivelle, la Lega frena sullo stop di M5s

Sì Tav di nuovo in piazza il 12 gennaio : “Daremo voce a tutti i sindaci del Nord” : Il popolo del Sì torna in piazza. Lo fa a due mesi dalla manifestazione del 10 novembre, scegliendo la stessa arena (piazza Castello a Torino) ma allargando notevolmente il raggio della mobilitazione. La rivolta contro i No, innescata dal documento contrario alla Tav votato dal Movimento 5 Stelle in Comune - che allora si declinava anche, se non so...

Il Nordest contro il governo : imprese in piazza a Milano : ...elaborare insieme alle parti sociali un piano per il lavoro e che insomma non è troppo tardi per cambiare direzione andando verso una strategia che metta l'impresa al centro per creare più economia e ...