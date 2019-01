In arrivo in Grey’s Anatomy 15 l’operazione di Catherine e il padre di Meredith | svelata

optimaitalia

: RT @myoneandonly_s: grey’s anatomy culture la giostra: non smette mai di girare sei: la mia persona trauma: in arrivo more: tequila pren… - cris19believe : RT @myoneandonly_s: grey’s anatomy culture la giostra: non smette mai di girare sei: la mia persona trauma: in arrivo more: tequila pren… - ellenxsandrahug : RT @myoneandonly_s: grey’s anatomy culture la giostra: non smette mai di girare sei: la mia persona trauma: in arrivo more: tequila pren… - marta_zanette : RT @myoneandonly_s: grey’s anatomy culture la giostra: non smette mai di girare sei: la mia persona trauma: in arrivo more: tequila pren… -

(Di domenica 13 gennaio 2019)Alla vigilia del ritorno di Grey's15 in tv negli Stati Uniti, in onda dal 17 gennaio su ABC, arriva il primo grande spoiler di questa seconda parte di stagione.Protagonista indiscussa dei nuovi episodi alla ripresa della messa in onda sarà certamenteAvery (ora Fox dopo la rinuncia al cognome di Harper Avery accusato di molestie sessuali) con la sua malattia: la presidente della fondazione che detiene la proprietà dell'ospedale di Seattle in cui è ambientata la serie ha scoperto a ridosso del finale di metà stagione di avere una grave malattia.Alla moglie di Richard e madre di Jackson è stato diagnosticato un grosso tumore spinale: inizialmente ne sono stati informati solo Koracick e, che sono stati convocati daa Los Angeles daproprio per un consulto d'urgenza sulla propria situazione. In seguito la Grey ha informato Maggie, ...