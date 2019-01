Il terrorista Battisti catturato in Bolivia | sarà estradato in Italia

Il Brasile annuncia : il terrorista Cesare Battisti catturato in Bolivia : L'ex terrorista Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia. Lo riferiscono diversi media brasiliani citando Filipe Martins, consigliere speciale del presidente della repubblica Jair Bolsonaro. "Il ...

Cesare Battisti - è caccia all’uomo in Brasile : si cerca l’ex terrorista in Amazzonia : Il Brasile è intenzionato a mantenere l’impegno preso con l’Italia su Cesare Battisti. Così la polizia ha continuato a cercare l’ex membro dei Pac (Proletari armati per il comunismo), per poterlo consegnare alla giustizia del nostro Paese, dove deve scontare la condanna per essere stato implicato in quattro omicidi. Ma l’ex terrorista aveva fatto perdere le proprie tracce subito dopo che Luis Fux, giudice del Supremo Tribunale Federale, aveva ...

Chi è Cesare Battisti - il terrorista e assassino sempre protetto dai potenti : Il rapinatore e killer, diventato poi scrittore di successo, è scappato dall'Italia 36 anni fa. Ora è stato ordinato il suo arresto in Brasile, primo passo per l'estradizione promessa dal nuovo presidente Bolsonaro. Ecco chi è il terrorista pluri-omicida

Ecco l'identikit di Battisti : dell'ex terrorista non c'è traccia : Di Cesare Battisti non c'è traccia in tutto il Brasile. C'è una rete fatta di magistrati, politici e poliziotti che lo protegge da anni. Ma dopo che il presidente presidente uscente, Michel Temer, ha firmato la sua estradizione in Italia l'ex terrorista è formalmente ricercato. La polizia brasiliana - che per ora esclude la fuga all'estero dell'ex membro dei Pac - ha infatti diffuso il suo identikit in 20 varianti "con le principali possibilità ...

