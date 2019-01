Il Teatro dei Colori torna con Le domeniche da favola | spettacoli per bambini e famiglie

''Il Gran Maestro'' va in scena al Teatro dei Concordi di Acquaviva : Riprendono gli spettacoli al Teatro di Acquaviva di Montepulciano con la nuova esibizione del gruppo "Colpi di scena" del Vivaio del Concordi Nuovo anno, nuovi spettacoli al Teatro dei Concordi di Acquaviva di Montepulciano: le attività nel Teatro che ha recentemente festeggiato i 110 anni di storia non si fermano mai, con il coinvolgimento di tutta la ...

Assisi - al Teatro degli Instabili Lucia Oca e Francesco Scavo con 'La stanza dei giochi' : ... le tre Associazioni assisane hanno unito le forze per dare vita alla prima Stagione di Teatro Ragazzi di Assisi: tre spettacoli di grande qualità per bambini, ragazzi e famiglie di cui due in ...

Al Teatro degli Instabili "La stanza dei giochi" : ... le tre Associazioni assisane hanno unito le forze per dare vita alla prima Stagione di teatro Ragazzi di Assisi: tre spettacoli di grande qualità per bambini, ragazzi e famiglie di cui due in ...

Salta la prima stagionale al Teatro dei Vigilanti-Cioni : Annullato lo show inaugurale per il forfait del giovane attore Carmine Buschini. Il debutto rimandato al 22 gennaio con la Locandiera con Annalisa Sandrelli

'Va' dove ti porta il piede' - in Prefettura il Teatro dei Piedi di Laura Kibel : Laura non usa parole, ma solo gestualità e musica; i suoi spettacoli divertenti, poetici, a volte dissacranti, superano i confini delle lingue nazionali e sono apprezzati da spettatori di ogni età, ...

Assisi - al Teatro dei ragazzi c'è Michele Cafaggi in 'Ouverture des saponettes' : Inoltre due spettacoli saranno in replica come matinée per le Scuole del territorio. In "Ouverture des saponettes" un eccentrico direttore d'orchestra ci porterà nel mondo fragile e rotondo delle ...

Messina - Teatro Vittorio Emanuele : al via la vendita dei biglietti per la 'Stagione di Prosa' : ... presso il botteghino del Teatro Vittorio Emanuele, i punti vendita dislocati sul territorio nazionale e provinciale e online, i biglietti degli spettacoli della Stagione di Prosa, stagione 2018/2019.

Al Teatro dell'Opera le feste di Natale con il Lago dei Cigni : Il Lago dei Cigni di Benjamin Pech da Marius Petipa e Lev Ivanov, grande classico del repertorio inaugura la stagione di balletto 2018-19 del Teatro dell'Opera di Roma. È in scena al Teatro Costanzi ...

Al Teatro dell'Opera di Anversa va in scena una inedita versione dei 'Pescatori di Perle' di Bizet : PRIMAPRESS, - Anversa - "I Pescatori di Perle" di Bizet che andrà in scena fino al 31 dicembre al Teatro dell'Opera di Anversa, sarà una assoluta novità nel panorama della musica lirica per la ...

Ipazia. La nota più alta' di PACTA dei Teatri con Maria Eugenia D'Aquino al Teatro Portland di Trento : Storia, filosofia, scienza, Teatro restituiscono nozioni ed emozioni del cammino, spesso accidentato, della conoscenza e aprono un varco per indagare il presente. Foto di Andrea Balossi Restelli. ...

'In periferia il Teatro ci può salvare' - l'esperienza dei ragazzi al Nest : ... che sul palco vestono i panni non solo di attori, ma anche di scenografi, disegnatori luci, costumisti, tecnici, in un cammino di formazione trasversale che include tutte le professioni del mondo ...

Il 14 dicembre spettacolo dei Tragiquesentimentalsong al Teatro dei Riuniti : Ed i "maschietti"? Mi torna in mente quando da ragazzini per assistere a spettacoli vietati ai minori chiedevamo il biglietto facendo il "vocione" per camuffarci da adulti. In questo caso servirebbe ...

Esmeralda alla corte dei miracoli - spettacolo al Teatro Apollo e incasso in beneficenza : "Non mi stancherò mai di dirlo - afferma il Maestro Affidato - un bambino è un bambino, in qualsiasi parte del mondo. Abbiamo l'obbligo morale di sostenere iniziative di questo genere e ringrazio il ...

2 dicembre - Il Teatro dei Borgia in Eracle - odiatore a Nardò - Lecce - : 02/12/2018 Continuano gli spettacoli di 'QUARTA PARETE' la rassegna organizzata dalla compagnia Terrammare Teatro, all'interno della stagione teatrale 2018/2019 'Lo spettatore incantato del Teatro Comunale di Nardò, realizzata ...