Il Silenzio Dell’Acqua: La Nuova Fiction Con Ambra Angiolini!

(Di domenica 13 gennaio 2019) Ilè latargata Canale 5 conAngiolini e Giorgio Pasotti. Un tranquillo borgo nel Golfo di Trieste sconvolto da un omicidio. La difficile convivenza tra detective con stile e modi di fare diversi.E’ imminente ormai l’arrivo in prima serata su Canale 5 della“Il” diretta da Pier Belloni. Previste quattro prime serate che vedranno protagonisti l’agente Laura Ferrari, interpretata daAngiolini, e il vicequestore Andrea Baldini interpretato da Giorgio Pasotti. Prima la scomparsa e poi il ritrovamento del corpo di una ragazzina fanno tremare un intero rione nel Golfo di Trieste. Una storia avvincente che ruoterà attorno al rapporto che si instaurerà tra i due agenti, molto diversi tra loro, che si troveranno a dover collaborare per riuscire a risolvere il caso. Non mancheranno, ovviamente, momenti di tensione ...