Il più grande egittologo al mondo sostiene di aver individuato la tomba di Cleopatra

Giordana Angi e Alessandro Casillo - serata speciale : “Il mio regalo più grande” : Amici 18 news, Alessandro e Giordana insieme per una super-festa! Ormai è sotto gli occhi di tutti la profonda amicizia di Alessandro Casillo e Giordana Angi. Si conoscono da tanto tempo, ma la loro intesa si è rafforzata ad Amici 2019, dove hanno imparato a conoscersi meglio e a condividere momenti felici e anche quelli […] L'articolo Giordana Angi e Alessandro Casillo, serata speciale: “Il mio regalo più grande” proviene da ...

La strana polemica per un vibratore alla più grande fiera al mondo di elettronica : Polemiche sessiste hanno investito l'International Consumer Electronics Show , Ces, , la più grande manifestazione al mondo per l'elettronica di consumo: la Lora DiCarlo, startup creatrice di un vibratore femminile all'avanguardia, si è vista revocare il premio all'innovazione e anche la possibilità di esporre alla ...

Al Ces di Las Vegas il più grande evento di startup al mondo : Las Vegas, 9 gen., askanews, - Oltre 1.100 startup provenienti da più di 40 Paesi diversi. Al Ces di Las Vegas, la più grande fiera della tecnologia deI consumo, va in scena anche il più grande evento ...

La missione Tess della Nasa ha scoperto un pianeta 23 volte più grande della Terra : La missione Tess della Nasaha scoperto tre nuovi pianeti e sei supernove da quando è stata lanciata. Tra questi, c'è HD21749b, un pianeta presumibilmente gassoso 23 volte più grande della Terra a 53 anni luce dalla Costellazione del Reticolo. È un pianeta relativamente freddo, considerando la sua vicinanza dalla stella che la riscalda: "soli" 300 gradi Fahrenheit. "È il pianeta più freddo che abbiamo mai ...

DIRETTA/ Presentazione Paquetà Ac Milan : 'Lo stimolo più grande? Indossare la maglia rossonera!' : DIRETTA Presentazione Lucas Paquetà, streaming video e tv: il trequartista brasiliano, nuovo acquisto del Milan, parlerà oggi ai giornalisti.

Shenmue 3 sarà molto più grande rispetto ai precedenti capitoli : Shenmue 3 è in sviluppo da un po' di tempo, ma il 2019 è l'anno in cui i giocatori potranno finalmente sperimentare la continuazione della storia che è rimasta in sospeso dall'uscita del secondo episodio nel 2001. C'è ancora molto che non sappiamo del gioco, ma sembra che Yu Suzuki e il suo team siano pronti a condividere maggiori dettagli.In una recente intervista, Yu Suzuki e Hiroaki Takeuchi hanno parlato di Shenmue 3. Yu Suzuki ha rivelato ...

Luis Suarez - il più grande voleador del mondo : Tanto spettacolare quanto difficile. Pochi calciatori possono vantare in bacheca il gol su tiro al volo. Tra i rari specialisti, nomi grandissimi: Pelè, Cruijff, Van Basten, Zidane, Totti. Oggi è Luis Suarez il più bravo nella specialità. Mettendo da parte da parte la rovesciata o chilena, che è un gesto tecnico diverso – col quale Cristiano Ronaldo ha vinto uno dei Globe Soccer Awards, per il miglior gol 2018 ...

Google si presenta al CES 2019 con uno stand più grande : Per il CES 2019 il team di Google ha deciso di presentarsi con uno stand molto più grande rispetto a quello dell'edizione dello scorso anno L'articolo Google si presenta al CES 2019 con uno stand più grande proviene da TuttoAndroid.

Ghali si è fidanzato con Mariacarla - una modella internazionale molto più grande di lui : Nuovo amore per il trapper Ghali, protagonista della scena musicale dello scorso anno con il suo singolo 'Cara Italia' che ha scalato le classifiche di vendita nel nostro Paese, risultando così uno degli album più venduti in assoluto della stagione. In questi giorni Ghali avrebbe trovato anche un nuovo amore: secondo le gossip news, il trapper sarebbe fidanzato con la modella internazionale Mariacarla Boscono. Nuovo amore per il trapper ...

Amazon prende il volo : ora è la società più grande al mondo : ... ha ieri sera concluso le contrattazioni con una capitalizzazione di mercato di $796,8 miliardi di dollari , diventando così per la prima volta l'azienda quotata più valorizzata al mondo davanti a ...

Gli album più venduti in Italia nel 2018 : il Rock è un grande assente : Tra i grandi assenti del 2018, nella lista degli album più venduti in Italia nel 2018, c'è il Rock. Ed è un dato curioso, visto che l'album più venduto si intitola proprio Rockstar di Sfera Ebbasta: peccato che di Rock abbia solo il nome, visto che viene visto come uno dei pilastri della musica trap. La classifica Secondo il report diffuso oggi dalla FIMI, i cui dati si basano sulla somma delle vendite sia fisiche che digitali (e includono il ...

Pharma : Eli Lilly acquista Loxo Oncology - è la seconda operazione più grande negli Usa : Eli Lilly & Co. ha finalizzato l'acquisizione della Loxo Oncology Inc. per circa 8 miliardi di dollari realizzando così la seconda più grande operazione del settore farmaceutico negli Usa dopo l'...

Uomini e Donne - Mara Fasone non sta più zitta e si lascia andare a un grande sfogo : Uomini e Donne news, Mara Fasone vuota il sacco: basta attacchi Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, Mara Fasone continua a essere bersagliata da continui attacchi da persone non famose e da quegli influencer sempre intenti a dimostrare “qualcosa” sul suo conto. Deianira Marzano è tra questi. Ha scritto diversi messaggi sull’ex tronista, […] L'articolo Uomini e Donne, Mara Fasone non sta più zitta e si lascia ...

Deianira Marzano (anche) contro Mara Fasone : "In un hotel a Montecarlo con un uomo molto più grande di lei..." : Deianira Marzano, la social influencer che ha partecipato alla scorsa edizione di #SarannoIsolani, il web-reality show che mette in palio un posto da concorrente per L'Isola dei Famosi, negli ultimi mesi, è apparsa davvero scatenata.Durante la terza edizione del grande Fratello Vip, infatti, la Marzano lanciò un gossip riguardante un presunto tradimento del fidanzato di Giulia Provvedi, la bionda delle Donatella; nei giorni scorsi, ...