ilnapolista

: Il Napoli riscopre l’importanza della Coppa Italia - SSCNapoliNews : Il Napoli riscopre l’importanza della Coppa Italia - GIUSEPP80600779 : RT @napolista: Il Napoli riscopre l’importanza della Coppa Italia Ancelotti l’ha dichiarata ufficialmente un obiettivo del club. Per tanti… - napolista : Il Napoli riscopre l’importanza della Coppa Italia Ancelotti l’ha dichiarata ufficialmente un obiettivo del club. P… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) È ufficialmente un obiettivo Carlo Ancelotti è stato chiaro ieri in conferenza stampa: «Consideriamo launa competizione molto importante. È una delle due competizioni in cui siamo alla pari con tutti.ed Europa League dipendono da noi. Non c’è una priorità tra le competizioni». È una dichiarazione che fa riscoprire alil valore di un trofeo che viene stranamente snobbato in città. Vien definita la coppetta (alcuni definiscono così persino l’Europa League) I tifosi delhanno una particolarità: pur non avendo vinto quasi nulla, o comunque molto poco, o probabilmente proprio perché i trofei scarseggiano, hanno un atteggiamento di superiorità nei confronti del secondo trofeo nazionale più importante. Come se lafosse un contentino ormai inadatto ad appagare le loro ambizioni. Ed è come al solito inutile ricordare che le ...