Il ministro della Difesa greco si è dimesso per via dell’accordo sul cambio di nome della

I poliziotti della Cgil contro Salvini : "Sotto la felpa niente - signor ministro" : "Sotto la felpa niente signor ministro!": è il messaggio rivolto dal segretario generale del Silp-Cgil, Daniele Tissone, a Matteo Salvini durante la relazione introduttiva al V Congresso nazionale del sindacato di polizia in corso a Rimini alla presenza del capo della polizia Franco Gabrielli e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho.Tissone ha lamentato: "Le mancate risposte del governo ai poliziotti ...

Matteo Salvini - la denuncia del sindacato dei Vigili del fuoco sul ministro : "Porto abusivo della divisa" : Il piccolissimo sindacato Usb che rappresenta alcuni Vigili del fuoco avrebbe denunciato, per "via amministrativa", Matteo Salvini per "porto abusivo di divisa". Al coordinatore nazionale Usb dei pompieri, Costantino Saporito, sono saltati i nervi davanti all'ennesima foto del ministro dell'Interno

Sicurezza - Di Maio si schiera con Salvini : siamo a favore della legge - i sindaci non possono aprire i porti. Saviano attacca il ministro : apri i porti : Luigi Di Maio si schiera con Matteo Salvini e contro i sindaci su Sicurezza e migranti. Ma il Movimento 5 stelle si divide. Di Maio. «Se c'è qualche membro della maggioranza...

Decreto sicurezza - Nardella : “Per Salvini siamo incapaci? Faccia il ministro io faccio il sindaco” : “La mia posizione non è quella di chi vuole violare la legge ma è quella di voler mettere in luce tutti i limiti e le distorsioni di una legge che produce un risultato opposto a quello che dichiara ovvero produce più insicurezze e clandestini nelle nostre città”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, nella sede dell’Anci a Roma. “Spero che avvenga al più presto un confronto con il premier Conte, sono contento ...

Gad Lerner contro Salvini dopo Inter-Napoli : 'ministro della Nutella smetta panni ultras' : Il calcio, soprattutto in Italia, è una cosa seria. Lo è per il volume di soldi che muove, ma a volte sfocia in ambiti a cui non dovrebbe mai appartenere. Quelli della cronaca che oggi parlano di un morto dopo Inter-Napoli investito da un suv nella concitazione derivante dalla manifestazione violenta della contrapposizione di due tifoserie. A ciò si aggiungono le polemiche relative al razzismo palesato nei confronti del difensore del Napoli ...

Vi dico che cosa penso della manovra modificata. L'articolo del ministro Savona : ... riuscirebbe a mantenersi sia pure lievemente su una linea discendente nella prima ipotesi e ridursi ancor più nella seconda; se non accadesse, il quadro di riferimento della politica economica del ...

Gli Usa via dalla Siria e dall'Afghanistan : il ministro della Difesa si dimette : Con molti osservatori che mettono in evidenza come la posizione assunta da Trump sia paradossalmente molto simile all'atteggiamento di Barack Obama sulla politica da seguire in Medio Oriente, una ...

Trump perde un altro ministro : lascia il segretario della Difesa Mattis Chi è : Il presidente americano: «Andrà in pensione alla fine di febbraio dopo aver servito la mia amministrazione come segretario alla Difesa per gli ultimi due anni». Il generale nella lettera di dimissioni: «Trump merita un segretario con idee allineate alle sue»

Trump perde un altro ministro : lascia il segretario della Difesa Mattis : Il presidente americano: «Andrà in pensione alla fine di febbraio dopo aver servito la mia amministrazione come segretario alla Difesa per gli ultimi due anni». Il generale nella lettera di dimissioni: «Trump merita un segretario con idee allineate alle sue»

Trump perde un altro ministro : lascia il segretario della Difesa Mattis : Il presidente americano: «Andrà in pensione alla fine di febbraio dopo aver servito la mia amministrazione come segretario alla Difesa per gli ultimi due anni». Il generale nella lettera di dimissioni: «Trump merita un segretario con idee allineate alle sue»

Quello che stupisce non è Salvini tra i tifosi - ma gli ultras che festeggiano il ministro della Polizia : [Anticipiamo la rubrica Tifare Contro che sarà pubblicata sabato 22 dicembre con Il Foglio Sportivo, l'inserto di quattro pagine interamente dedicato allo sport in edicola con Il Foglio del weekend] Quello che ha stupito noi non è Salvini che va alla festa degli ultras del Milan, e si fa fotograf

Crotone - incontro col ministro delle Infrastrutture : le istanze della Camera di commercio : ... i quali hanno espresso al Ministro le istanze del mondo imprenditoriale, riassunte anche in una dettagliata nota consegnata nel corso dell'incontro. "L'incontro con il Ministro è stato molto ...

Dalle pensioni agli stabilimenti balneari Tutte le ultime novità della manovra Bonus 18enni - il ministro : non solo libri : Prorogato (ma in versione soft) il blocco dell’adeguamento all’inflazione per gli assegni sopra i 1.530 euro. Il taglio per le pensioni elevate scatterà a partire dai 100 mila euro. Rinvio di 15 anni per l’obbligo di mettere a gara le concessioni delle spiagge. Slitta l’arrivo in Aula del testo

INFLUENZA - FINITI I VACCINI IN MEZZA ITALIA/ Il ministro della Salute Grillo sui social parla di altro e... : INFLUENZA, VACCINI esauriti in MEZZA ITALIA: scorte agli sgoccioli. Cos'è successo, quali sono i motivi di questa carenza e di chi è la colpa.