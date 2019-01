Il Manchester United, ovvero quando comandano i giocatori

ilnapolista

: Giuseppe #Rossi si allenerà con il #ManchesterUnited ?? - DiMarzio : Giuseppe #Rossi si allenerà con il #ManchesterUnited ?? - Argentina : #Seleccionados ???? Erik Lamela, Paulo Gazzaniga, Juan Foyth | Sergio Romero ?? @premierleague ?? Tottenham - Manchest… - GoalItalia : Giuseppe #Rossi ha accettato la proposta dell'amico Solskjaer: si allenerà con il #ManchesterUnited ???? -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Dopo Mourinho, sei vittorie di fila Il2018-2019 è uno dei più classici esempi di scuola nell’eterna discussione sul peso degli allenatori in una squadra. Non pochi sostengono che l’allenatore può fare soprattutto danni. Non siamo d’accordo. Ma quel che è successo alloquest’anno lascia pochi dubbi su quale fosse il rapporto tra José Mourinho e i suoi calciatori. Una volta esonerato, dopo la sconfitta 3-1 a Liverpool, i Red Devils hanno vinto tutte le partite di Premier League. Cinque vittorie consecutive con Solskjaer. Che fanno sei con quella ottenuta contro il Reading in FA Cup.Quinto pari merito con l’Arsenal E se le prime quattro vittorie in Premier sono state conquistate contro avversari abbordabili – Cardiff, Huddersfield, Bournemouth, Newcastle – oggi ilha espugnato Wembley. Ha vinto 0-1 in ...