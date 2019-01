I risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia

LIVE Sport - DIRETTA 13 gennaio : Dakar in tempo reale - tutti i risultati degli sport invernali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi (domenica 13 gennaio). Si preannuncia grande spettacolo in questa ricchissima giornata con tanti eventi in programma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutto il giorno potremo gustarci il meglio da ogni disciplina. sport invernali assoluti protagonisti: lo slalom di Adelboden con Marcel Hirscher che insegue la doppietta, il team sprint di sci di fondo a Dresda dove Federico ...

Australian Open 2019 - qualificazioni : i risultati degli italiani e i prossimi avversari. Bene Sonego e Lorenzi : Si è completato il primo turno delle qualificazioni degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione tennistica. Sul cemento di Melbourne sono rimasti in corsa sette azzurri: sei uomini e una donna. Sonego affronterà l’ostico Sugita, Lorenzi se la dovrà vedere con Paul, Travaglia incrocerà Soeda, Napolitano ci proverà con Fratangelo, Baldi sfiderà Moraing, Vanni battaglierà con Stakhovsky, Trevisan cercherà di tenere alta la bandiera ...

Tennis - ATP Doha 2019 : risultati degli ottavi di finale. Djokovic perde un set - avanti Cecchinato : Ultima partita davvero lunghissima e piena di emozioni tra due vecchie stelle del circuito ATP. Si è conclusa da poco la giornata dedicata ai quarti di finale per quanto riguarda il torneo di Doha: il ceco Berdych ha battuto in tre set dopo due ore e dodici l’iberico Verdasco. avanti ai quarti anche la testa di serie numero 1 Novak Djokovic: un set perso per il serbo che però poi ingrana la marcia giusta con il magiaro Fucsovics. Viva ...

Tennis - ATP Pune 2019 : i risultati degli ottavi di finale. Sconfitto da Munar Simone Bolelli : Un Jaume Munar in formato NextGen ATP Finals quello visto oggi contro Simone Bolelli: davvero in gran spolvero il giovane spagnolo che negli ottavi di finale dell’ATP di Pune riesce a mandare a casa l’ultimo italiano rimasto in tabellone. Avanzano le migliori quattro teste di serie: oltre all’iberico bene anche Kevin Anderson (primo favorito, che si impone su Djere in due tiebreak), Ernest Gulbis e Gilles Simon. Andiamo a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

Rugby – Serie A : risultati e tabellini degli anticipi dell’8ª Giornata : Quattro incontri negli anticipi dell’8ª Giornata di Serie A: successo per Lyons e Ad Maiora nel Girone 1, ok Noceto e l’Aquila nei Gioroni 2 e 3 Si sono disputati oggi quattro anticipi dell’ottava Giornata del Campionato Italiano di Serie A. Nel Girone 1, vittorie esterne con bonus per i Sitav Rugby Lyons di Piacenza e per il CUS Torino, che si mantengono nei piani alti della classifica, mentre nel Girone 2 il Valpolicella deve ...

risultati COPPA ITALIA PRIMAVERA / Diretta gol live degli ottavi di finale : il Torino detentore - 19 dicembre - : RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: Diretta gol live score delle cinque partite che concludono il programma degli ottavi di finale del torneo.

Pattinaggio di figura - partiti i Campionati Italiani 2019 : tutti i risultati dopo il corto degli atleti junior : Nella giornata d’apertura della rassegna tricolore Gabriele Frangipani, Marina Piredda e la coppia Contarino-Pauletti al comando dopo il primo segmento di gara Subito spettacolo e grandi esibizioni nella prima giornata dei Campionati Italiani 2019 di Pattinaggio di figura: oggi al Palaghiaccio di Trento sono andati infatti in scena i programmi corti dell’individuale maschile, femminile e coppie di ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : risultati degli ottavi e tabellone dei quarti di finale. Atteso spettacolo tra Belgio e Germania : Si sono svolti gli ottavi di finale per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato al maschile in terra indiana, in quel di Bubhneswaran. Pochi risultati a sorpresa, netti successi per Olanda e Belgio che erano le squadre più attese in questo turno supplementare. Si è andato a delineare dunque il tabellone per quanto riguarda i quarti di finale e proprio il Belgio sarà Atteso dalla sfida più emozionante di questa prima parte di Coppa del ...

Coppa Italia - i risultati del quarto turno e il quadro degli ottavi di finale : risultati Coppa Italia – Si è definitivamente completato il quarto turno di Coppa Italia, dal prossimo vedremo finalmente all’opera anche tutte le big della Serie A. Le gare di oggi hanno completato il programma delle otto partite valide per gli ottavi di finale della competizione. Sedicesimi di finale che hanno visto più di un colpo […] L'articolo Coppa Italia, i risultati del quarto turno e il quadro degli ottavi di finale ...

Boxe - Campionati Italiani Assoluti 2018 : i risultati degli ottavi e dei quarti di finale maschili - da oggi in scena anche le donne : Si sta svolgendo in questi giorni a Pescara l’edizione numero 96 dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe, cui si unisce anche la diciassettesima volta dell’assegnazione dei titoli nazionali al femminile. Di seguito tutti i risultati degli ottavi di finale e dei quarti di finale a livello maschile, con le donne che inizieranno oggi il loro percorso: 49 KG quarti – D’Alessandro-Esposito 5-0 SEMIFINALI – ...

NBA - risultati degli italiani : Gallinari perde a Dallas - San Antonio vince nonostante l'infortunio di Belinelli : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 114-110 C'era almeno un giocatore in campo per il quale la sfida contro gli L.A. Clippers aveva un sapore particolare. nonostante le smentite di rito post-gara, era ...

