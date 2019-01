I comunisti Ferrando | Ferrero e Caruso non ci stanno | Arresto di Battisti è

huffingtonpost

(Di domenica 13 gennaio 2019) Amnistia per Cesare. Il portavoce nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori Marcocommenta così l'del terrorista rosso, avvenuto per mano dell'Interpol in Bolivia. "Per fatti di 30 anni fa, la soluzione logica dovrebbe essere l'amnistia per Cesare", ha dichiarato dicendosi contrario all'estradizione."Da parte del governo - dice- c'è il tentativo di sfruttare questa cosa come occasione propagandistica. Noi siamo sempre stati ferocemente contrari, da un punto di vista anticapitalistico e rivoluzionario, a ogni teoria e pratica del terrorismo, che porta acqua alle classi dominanti e disorienta la classe operaia. Detto questo, per fatti di 30 anni fa, la soluzione logica dovrebbe essere l'amnistia. Nessun elemento di enfasi, di gioia o di solidarietà verso un governo reazionario come quello di Salvini e Di Maio". E ha ...