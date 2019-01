Gravidanza | bere tè e caffè può mettere a rischio il nascituro

dilei

(Di domenica 13 gennaio 2019) Tè e, per la maggioranza degli italiani, rappresentano una vera e propria dipendenza. Che sia in ufficio, a scuola o, semplicemente, a zonzo, ogni scusa è buona per spendere un euro dal barista in cambio del divino nettare che risveglia i sensi.Come ogni alimento degno di nota, anchee tè hanno pro e contro: infatti, consumarli non è pericoloso, a patto che non si esageri. Il consumo abituale di queste bevande è positivo per la salute, ma berne troppi fa male, in particolar modo alle donne in stato diSecondo alcuni studi, infatti, la caffeina contenuta nel tè e nelpotrebbe comportare seri rischi per il, addirittura rientrando nelle categorie delle donne che partoriscono bambini sottopeso. The American Journal of Clinical Nutrition, in una ricerca, ha confermato l’ipotesi secondo cui l’abitudine di sorseggiare le due bevande ...